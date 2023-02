Gost emisije Hrvatskog radija 'A sada Vlada' bio je ministar financija Marko Primorac. Komentirao je inflaciju i najavu poskupljenja dobavljača.

Najave dobavljača o rastu cijena

Govorio je i inflaciji te spomenuo kako bi se inflacija trebala smanjiti i kako su prognoze oko 6,5% za Hrvatsku u 2023., dok za EU oko 5,6%, dakle inflacija bi u RH bila nešto malo viša nego na razini EU. "Prema projekcijama Ministarstva financija inflacija bi trebala biti oko 5,7%", dodao je.

Rekao je kako on ne vidi razloga za takvo nešto komentirajući najave dobavljača o rastu cijena 1.ožujka.

Traži se od vlade da riješi sve probleme

"U kontekstu pada cijena energenata, plina, struje i cijena sirovina ne znam na koji način mogao tumačiti ove najave za potrebama daljnjih poskupljenja, posebno onih razmjera koji su najavljeni."

"U ovakve rasprave više bi trebalo uključivati one koji formiraju te cijene. Često su kada dođe do nekakvih poremećaja oči uprte u Vladu, u državu. I to je jasno kada postoje problemi na tržištu, odnosno kada je tržište neučinkovito u alokaciji određenih resursa. Dobro je da država intervenira. Međutim čini mi se da smo se pomalo i zaigrali u ovih nekoliko krugova intervencija i od covida, potresa, energetske krize i inflatornih pritisaka. Što god se dogodi traži se od Vlade da riješi sve probleme. Ono što mene osobno brine, kao osobu koja se prije svega bavi javnim financijama je to što se mi praktički iz jedne socijalne države, socijalno-tržišnog gospodarstva pretvaramo sve više u skrbničku državu. To je sada otprilike, ako bilo kome što zasmeta, odmah se pita Vladu kako će to Vlada riješiti. I Vlada počinje brinuti sad već je li svima toplo, ugodno, imaju li tri obroka dnevno. Mislim da bi trebalo i druge dionike uključiti u ovu raspravu i inzistirati da i oni kažu što su u mogućnosti učiniti kako bi se određena situacija razriješila", istaknuo je Primorac.