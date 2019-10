MINISTAR PRAVOSUĐA: ‘Sudac je primio ozbiljne prijetnje; moramo se suzdržati od harange’

Dražen Bošnjaković nije htio komentirati slučaj, ali je zato napomenuo kako neće pokrenuti stegovni postupak protiv suca, koji je već dobio ozbiljne prijetnje i za kojeg je zatražena zaštita

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković dao je izjavu za medije povodom slučaja višestrukog grupnog silovanja 15-godišnje djevojke i odluke suca Županijskog suda u Zadru da sedmoricu osumnjičenih pusti da se brane sa slobode. Glasnogovornik suda, Hrvoje Visković rekao je kako je sudac procijenio da nema opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ministar se ne želi miješati

“Ocjenjivati je li sud pogriješio neću, to bi značilo da se miješam i da ulazim u zonu neovisnog pravosuđa. Ako je sud pogriješio, postoje pravni lijekovi. Podnijet će žalbu Županijskom državnom odvjetništvo i ovi kojima su izrečene mjere opreza. Sudac je donio odluku u okviru svojih ovlasti, ali ovo što je objavljeno zvuči vrlo loše i u svemu tome trebamo sigurati mir i voditi računa da sve ovo što se objavljuje, podaci koji su tajni, da to jako šteti isključivo žrtvi. Ovdje treba pustiti sud da odradi svoj posao, ova odluka je donesena, obrazložena, žalba jedna je podnijeta, vjerojatno će biti i ostale i postoje mehanizmi da se reagira na pravi način”, rekao je Bošnjaković, dodavši da vjeruje kako će sud u zakonitim rokovima donijeti odluke koje treba donijeti.

Nema stegovnog postupka protiv suca

Ministar je rekao kako bi o eventualnom premještanju slučaja iz Zadra na neki drugi sud trebao odlučivati Vrhovni sud, a dobro argumentirani prijedlog bi trebalo kvalitetno obrazložiti i podnijeti Državno odvjetništvo, koje je danas podnijelo žalbu na spornu odluku suca. Odbacio je i mogućnost provođenja stegovnih mjera protiv suca.

“Što se tiče stegovne odgovornosti, to jest jedna od ovlasti koje ja imam, ali u ovoj fazi postupka ne vidim nijedan element da bih takvo nešto napravio. Odluka je donesena, protiv nje se može podnijeti pravni lijek. Potpuno razumijem uznemirenost javnosti, ali moramo se suzdržati od harange, moramo pustiti da državna tijela obave svoj posao, treba voditi računa o žrtvi. Treba utvrditi činjenice, provesti dokazni postupak. Koliko god poštujem postupke i vijesti gdje su mediji mnoge stvari otkrili, koje ne bi bile otkrivene, ovo je specifičan postupak”, rekao je Bošnjaković.

Medijska presuda bez činjenica

Nije htio povući paralelu između ovog slučaja i nedavnog, također popraćenog u javnosti, slučaja Damira Škare, već je naglasio kako “svaki predmet ima drugačiju strukturu.” Na kraju je upozorio medije da napisi u javnosti utječu i na žrtvu i na suca koji je dobio ozbiljne prijetnje.

“Ponekad mediji donose presudu bez da znaju sve činjenice. To nije dobro. Ovo je jedan poseban predmet koji je doveo do unezvjerenosti čitavog društva, ali to se reflektira na žrtvu. I sudac koji je donio tu odluku primio je prijetnje i, koliko znam za njega je zatražena zaštita, i to vrlo ozbiljne prijetnje. Moramo sačuvati mir i racionalnost”, zaključio je Bošnjaković.

