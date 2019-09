MINISTAR PRAVOSUĐA O TURUDIĆEVOJ JURNJAVI: ‘I suci su ljudi, ili prime poziv, ili ne prime’

U više navrata je ministar izjavio da vjeruje sucu te da ne postoje razlozi zašto mu ne bi vjerovao

Već se danima priča o predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću i o njegovom neodazivanju na sud zbog jurnjave i navodnog nezaustavljanja pred presretačima. Turudić se danima opravdava i govori da mu poziv nikada nije stigao pa je sva krivnja pala na poštare i na sve druge osim na cijenjenog suca. O tome je Turudić na kavi porazgovarao s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem koji vjeruje u sve ono što čelnik zagrebačkog Županijskog suda zna.

“Prvo i osnovno, nema dvojbe da je vozio brže no što je dozvoljeno. To nije prihvatljivo, ali se nažalost događa. S te strane, kako sam čuo, kaznu je platio. Što se tiče drugih stvari koje se ističu u javnosti, da je bježao policiji… Policija nije u tom smislu podnijela nijednu prekršajnu prijavu i meni je ponovio priču kao medijima. Što se tiče neodazivanja sudu, sud je sam u formalnom smislu rekao da dostava nije bila uredna pa ne znam što bih više ja tu trebao”, kazao je ministar pravosuđa za Vijesti.hr.

TURUDIĆ O SITUACIJI NA BJELOVARSKOJ OBILAZNICI: ‘Vozio sam prebrzo jer sam bio potican vozilom policije. Nisam znao da je to presretač!’

STRUČNJAK UPOZORIO NA OPASNOSTI ‘SLUČAJA TURUDIĆ’: ‘Ovo je poruka da svatko može divljati pa se praviti ludim. Otvorili smo Pandorinu kutiju’

Turudić ima povjerenje ministra pravosuđa

U više navrata je ministar izjavio da vjeruje sucu te da ne postoje razlozi zašto mu ne bi vjerovao. Budući da je Turudić sudac trebao bi znati kako se sudovi ponašaju pa ako je dobio prekršajni nalog i žalio se, trebao je očekivati da će mu stići poziv. Inače, to znaju svi suci jer kako bi obavljali posao da ne znaju?

“Nemam vam što reći na to, i suci su ljudi, ili prime poziv, ili ne prime”, kazao je ministar Bošnjaković. U presudi je utvrđeno da je sud povjerovao Hrvatskoj pošti, ali ne i sucu Turudiću. Bošnjaković je kazao da presudu nije vidio, no da je sud dao priopćenje da dostava nije uredna. Ministar nije puno komentirao na Turudićevo moguće bježanje policiji: “Da je došlo do toga imali bismo prijedlog za prekršaj, a danas to nemamo. Zato ne mogu komentirati i raspravljati o onome čega nema”. Bošnjaković se osvrnuo i na riječi Nikole Miline, ravnatelja policije koji je nakon pregleda snimke utvrdio da policija nije napravila propuste pri svom postupanju kao i činjenicu da se Turudić nije zaustavio.

“Policija nije procesuirala tako nešto pa nikakav prijedlog za prekršaj u tom smislu nije došao”, komentirao je ministar Bošnjaković za Vijesti.hr.

IZVOR IZ POLICIJE TVRDI – ‘TURUDIĆ SE SAMO SVE DUBLJE ZAKOPAVA’: ‘Nismo mu se nabijali na auto, sve se vidi na snimci’

IZ HRVATSKIH POŠTA POTVRĐENO: ‘Sudac Turudić četiri puta nije podigao pozive za sud, a uredno su mu dostavljeni’