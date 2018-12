MINISTAR PRAVOSUĐA O SLUČAJU DARUVARCA: ‘Ovakav slučaj se mora moći završiti u 6 mjeseci i to nije nikakav poziv na linč’

Ponovio je da je zbog tog slučaja sva javnost razočarana s obzirom da sustav nije bio u stanju postupak provesti u šest mjeseci i doći do prvostupanjske presude, neovisno o tome kakva ona bila

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je u utorak da od strane politike i bilo kojeg državnog dužnosnika vezno uz slučaj puštanja na slobodu okrivljenog nasilnika Darka Kovačevića Daruvarca nije bilo pritiska na pravosuđe ni poziva na linč i ponovio da sustav treba poboljšati izmjenama zakona.

Kovačević koji je ljetos brutalno pretukao 18-godišnju djevojku u petak je izašao na slobodu nakon što se nisu stekli uvjeti za održavanje rasprave, a istekao je i maksimalni rok od šest mjeseci zadržavanja u pritvoru, što je izazvalo brojne komentare u javnosti.

Za izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja je u nedjelju na svom facebook profilu poručila da država koja “nije u stanju stvoriti uvjete da se presuda za brutalno nasilje nad ženom donese u primjerenom roku” ima ozbiljan problem, Bošnjaković je kazao da i on to smatra. Isto smatram da se ovakav slučaj mora u šest mjeseci završiti i to ničim nije nikakav pritisak ni poziv na linč, kazao je ministar novinarima nakon svečanosti otvaranja projekta unaprjeđenja i modernizacije pravosudnog sustava u Hrvatskoj, vrijednog više od 90 milijuna kuna.

Bošnjaković: Splet okolnosti na koje se nije moglo utjecati

Za svoje izjave o tom slučaju u sklopu kojih je najavio i izmjene Zakona o kaznenom postupku, Bošnjaković je rekao da “sve počinje s tim da ni u jednom koraku nije ušao u neovisnost sudova, državnog odvjetništva”. Ponovio je da je zbog tog slučaja sva javnost razočarana s obzirom da sustav nije bio u stanju postupak provesti u šest mjeseci i doći do prvostupanjske presude, neovisno o tome kakva ona bila. Smatra, međutim, da su se dogodio splet okolnosti na koje se nije moglo utjecati.

Uvjeren je da bi imali nepravomoćnu presudu da nije došlo do bolesti suca, dok je za zahtjevima za izuzećem sudaca koje je koristila obrana rekao da su to zakonom dozvoljeni alati, ali će da će se kroz izmjene Zakona o kaznenom postupku utvrditi jesu li ta prava potreba u takvoj mjeri, odnosno “može li se to napraviti na način da ne usporavaju postupak”.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić rekao je da po informacijama kojima raspolaže Državno odvjetništvo od neposredno višeg državnog odvjetništva “postupanje Općinskog državnog odvjetništva u Zadru bilo pravilno”. Jelenić je to odgovorio novinarima upitan slaže li se s kvalifikacijom Općinskog državnog odvjetništva da se u tom slučaju radilo o nanošenju teških tjelesnih ozljeda, a ne pokušaju ubojstva.

Jelenić: Trajanje istražnog zatvora ne može biti odlučno za državnoodvjetničku odluku

Da je drukčija kvalifikacija, dodao je Jelenić, onda po zakonu istražni zatvor može dulje trajati, ali trajanje istražnog zatvora “ne može biti odlučno za donošenje odluke zamjenika državnog odvjetnika o kvalifikaciji nedjela”.

Objasnio je da se kvalifikacije u svim predmetima donose na temelju činjenica kojima raspolaže državni odvjetnik. Podsjetio je da je Općinsko državno odvjetništvo u roku od mjesec i pol podiglo optužnicu, a o tome koliko je tužitelj cijenio sve okolnosti kao otegotne pokazuje to što je u optužnici predložio kaznu zatvora od pet i pol godina.

„Kad uzmemo u obzir da se za tu vrstu kaznenih djela u pravilu, odnosno u 80-ak posto slučajeva izriču uvjetne osude, dok se u ostalim slučajevima izriču vrlo niske zatvorske kazne onda je vidljivo da je tužitelj ozbiljno shvatio predmet i predložio najveću moguću kaznu”, rekao je Jelenić.

Novinarima je odgovorio da je državni odvjetnik do kraja rasprave ovlašten mijenjati pravnu kvalifikaciju nedjela, bilo na strožu ili blažu.

Turudić: Ovo sigurno nije promocija hrvatskog pravosuđa, ali se takve stvari događaju

Predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić kazao je za slučaj da sigurno nije promocija hrvatskog pravosuđa, ali se takve stvari događaju.

Naglasio je da taj postupak još nije gotov, a može biti dovršen nepravomoćnom presudom „u vrlo brzom roku” s obzirom da je rasprava zakazana za početak siječnja. “Tu je došlo do spleta nesretnih okolnosti, ali sad se opet vraćamo na to da je prvenstveno tome razlog nefunkcionalni Zakon o kaznenom postupku”, rekao je.

Turudić je uvjeren da je potrebno donijeti novi zakon, a ne izmjene, jer sadašnji zakon u sebi ima projektirane mogućnosti zlouporabe, prvenstveno od strane branitelja. Po njegovim riječima i sadašnji zakon omogućava da se rasprava u jednostavnijim predmetima brzo nepravomoćno dovrši, ali suci nedovoljno koriste postojeće alate.