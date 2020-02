MINISTAR PRAVOSUĐA NAKON SKANDALA S JELENIĆEM: ‘Ocijenit ćemo trebaju li tajne službe provjeravati dužnosnike’

‘Postoje čak i prigovori vezani za te sigurnosne provjere – da nije u redu da obavještajna zajednica ima toliku značajnu ulogu u imenovanju. Najvažnija referenca su kvaliteta, staž i takve stvari, a š što se tiče nekih uvjeta sigurnosne zajednice bilo je i takvih prigovora pa ćemo to ocijeniti i vidjeti’, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je u četvrtak kako će uskoro ocijeniti je li potrebno da tajne službe ipak provjeravaju dužnosnike jer smatra da su kvaliteta i staž najvažnija referenca, a najavio je i novost raspisivanja javnog poziva za funkciju državnog odvjetnika.

“To ćemo ocijeniti u idućih nekoliko dana jer postoje čak i prigovori vezani za te sigurnosne provjere – da nije u redu da obavještajna zajednica ima toliku značajnu ulogu u imenovanju. Najvažnija referenca su kvaliteta, staž i takve stvari. A što se tiče nekih uvjeta sigurnosne zajednice bilo je i takvih prigovora pa ćemo to ocijeniti i vidjeti”, rekao je ministar Bošnjaković novinarima uoči sjednice Vlade.

MASONI SU SVUGDJE TAJNO DRUŠTVO – OSIM U HRVATSKOJ: ‘Ovaj slučaj je pokazao da moć nije u formalnim strukturama nego u ložama’

‘Jelenićeva ostavka je drastičan primjer’

Na komentar da se često događaju propusti, rekao je da znaju da se događaju takve stvari, ali i da je slučaj ostavke državnog odvjetnika Dražena Jelenića zbog članstva u masonskoj loži “drastičan primjer”.

“Nije ovo situacija gdje je državni odvjetnik napravio nešto nezakonito i imao greške u radu. Radi se o situaciji da članstvo u takvoj organizaciji koja je tajna, čiji su članovi tajni, nije prihvatljivo vezano za posao koji on obavlja”, ocijenio je Bošnjaković.

VLADA ĆE PREDLOŽITI SABORU RAZRJEŠENJE JELENIĆA: ‘Da smo 2018. znali da je član tog udruženja, uzeli bismo to u obzir’

Javni poziv za novog državnog odvjetnika

Što se tiče procedure imenovanja novog državnog odvjetnika ponovio je da će Hrvatski sabor donijeti odluku o razrješenju, a nakon formalnog prestanka mandata, Državno odvjetničko vijeće ima rok od 30 dana da uputi javni poziv kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Javni poziv kandidatima također traje od 15 do 30 dana, a nakon toga Državno odvjetničko vijeće to šalje Vladi, Vlada šalje Saboru i saborskom Odboru za pravosuđe te to tada ide na plenarnu sjednicu.

“Javni poziv je novost jer je do jučer procedura bila takva da nije bilo javnog poziva, nego je Vlada od svih kandidata nekoga izabrala. Nije važno u ovom trenutku imamo li mi ili ne neka imena jer će javni poziv omogućiti ljudima koji ispunjavaju uvjete da se jave”, rekao je ministar.

OTKRIVENO TKO ĆE ZAMIJENITI JELENIĆA NA ČELU DORH-a: ‘Ona se dosad nije bavila kaznenim predmetima’