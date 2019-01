MINISTAR PRAVOSUĐA KOMENTIRAO NAVALU PREBJEGA: ‘Neuvjerljiva politika stranaka oporbe razlog za prebjege’

Ministar pravosuđa komentirao je mogućnost izmjene izbornog sustava kako bi se suzbili prelasci zastupnika drugim političkim opcijama

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u nedjelju je odbacio mogućnost skorih izmjena izbornog zakonodavstva sa ciljem suzbijanja prelaženja zastupnika drugim političkim opcijama te dodao da je za takve izmjene potreban široki konsenzus političkih stranaka i društva u cjelini.

Neotuđivost mandata

Pitanje neotuđivosti saborskog mandata koji ostaje zastupniku i kada prijeđe drugoj političkoj opciji aktualiziralo je neprestano jačanje saborskog kluba Milana Bandića čija je stranka na parlamentarnim izborima osvojila jedan mandat, a sada Bandićev klub ima 13 zastupnika.

Zbog nekih prelazaka u Bandićev klub i Uskok provodi izvide, no Bošnjaković kaže da se za sada ne razmatra o izmjenama izbornog zakonodavstva.

Mijenjati izborni zakon samo kao posljedica šireg konsenzusa

“Promjena izbornog zakonodavstva mogla bi se provesti samo kao posljedica šireg konsenzusa. Mijenjati ga koristeći tanku većinu nikako ne bi bilo dobro. Oko toga bi se trebao postići čvršći konsenzus, ne samo političkih stranaka, nego i konsenzus u društvu. O tome treba razgovarati na stručnim platformama, ali i gledajući situaciju u kojoj se danas naše društvo nalazi”, izjavio je Bošnjaković novinarima na prijemu Srpskog narodnog vijeća na pravoslavni Badnjak.

Ministar smatra da je velik broj političkih prebjega u klub Milana Bandića posljedica slabosti stranaka iz kojih zastupnici prelaze Bandiću.

Bošnjaković: Neuvjerljiva politika stranaka oporbe razlog za prebjege

Ističe da se u politici stvari mijenjaju svaki dan pa ti zastupnici vjerojatno nisu više zadovoljni s politikama i stavovima stranaka s čijih su listi izabrani u Sabor.

“Mnoge oporbene stranke su oslabile, politike su im neuvjerljive što je sigurno jedan od razloga za te prebjege. Nisam sretan da je to danas prisutno u ovakvom opsegu u Hrvatskoj, niti je to dobro za stabilnost demokracije, ali prvenstveno se te stranke trebaju zapitati kako će one dalje djelovati”, kaže Bošnjaković.

Najviše ih prešlo Bandiću

Prebjega u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora najviše je u klubu Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti, koji je nedavno narastao na 13 zastupnika nakon što mu se priključio HSS-ov saborski zastupnik Mladen Madjer.

Uz zastupnike manjina, Bandiću je prešao i Ivica Mišić iz stranke Promijenimo Hrvatsku, koja je na izbore izišla u koaliciji sa Živim zidom i na čijoj se listi probio u Sabor. U svoje okrilje Bandić je prihvatio i bivše SDP-ovce Zdravka Ronka, Milanku Opačić i Anu Komparić Devčić, te bivšu HNS-ovku Mariju Puh.

Kažimir Varda, sadašnji potpredsjednik Bandićeve stranke, u Sabor je ušao kao član Hrvatske stranke umirovljenika.

