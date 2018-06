MINISTAR KAŽE DA IMA RJEŠENJE ZA 100.000 BLOKIRANIH: ‘Ovo nije privremena mjera, ovo će ostati i ubuduće’

Institut ubrzanog stečaja trebao bi riješiti probleme blokiranih koji duguju manje od 20.000 kuna dulje od tri godine.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je u četvrtak najavljene mjere za rješavanje problema oko 100.000 blokiranih građana koji imaju dug do 20.000 kuna dulje od tri godine, rekavši da se ubrzanim stečajnim postupkom stimuliraju vjerovnici, jer im se u slučaju otpuštanja duga smanjuje porezna osnovica, a ostavljaju im se alati za naplatu duga.

Izmjenom Zakona o stečaju potrošača uvodimo novi institut, ubrzani stečajni postupak, kojim želimo obuhvatiti građane koji su dužni do 20.000 kuna, a blokirani su dulje od tri godine, izjavio je Bošnjaković novinarima pred Banskim dvorima.

“To je mjera koja stimulira, ako oprostite i otpustite ono što je možda i teško za naplatiti, onda će vam se umanjiti porezna osnovica”, rekao je Bošnjaković dodajući da bi time, prema izračunu Fine, moglo biti obuhvaćeno oko 100.000 ljudi.

‘BLOKIRANI’ NE VJERUJU PLENKOVIĆU, ZA NET.HR PORUČUJU: ‘Sumnjamo u Vladinu dobru volju i znanje’

“Kroz ubrzani stečajni postupak bilo bi omogućeno da vjerovnici naplate, a dužnici plate dug. Ako za to ne postoji mogućnost, u kraćem postupku bi se te blokade skinule te bi se problem riješio. To nije privremena mjera, mi bismo takav institut ubrzanog ograničenog stečaja ostavili za daljnju mogućnost”, kazao je ministar.

Upitan hoće li neki građani to zloupotrijebiti, odvratio je da vjerovnicima ostaje mogućnost naplate duga.

Ako netko u tri godine nije naplatio svoja potraživanja do 20.000 kuna, tada i postotci naplate govore kako je to vrlo teško. Tri godine je vjerovnik imao mogućnost naplate, ovime im dajemo još jednu mogućnost da to urade i jednom ta priča mora završiti, rekao je.

Vlada nastoji ubrzati taj proces jer je redovni stečaj potrošača vrlo kompliciran, pa s njime nismo imali dobrih iskustava, ni puno riješenih predmeta, kaže Bošnjaković.

UDRUGA BLOKIRANI: ‘SDP je glavni uzrok blokiranih građana, najodgovorniji su Slavko Linić i Orsat Miljenić’