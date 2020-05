MINISTAR PRAVOSUĐA I OPTUŽENIK USKOK-A ZAJEDNO U RESTORANU; Bošnjaković se brani: ‘Pa što? On je po Ustavu nevin’

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković snimljen u jednom zagrebačkom restoranu u društvu, ni više ni manje, nego Ratka Mačeka, USKOK-ova optuženika iz afere Fimi media

Hrvatska je zaista mala zemlja u kojoj, čini se, svatko svakog poznaje, sreće i sastanči pa makar se radilo o dvije “suprostavljene” strane. Tako su u istoj loži u kazalištu nedavno sjedili sada bivši šef DORH-a Dražen Jelenić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, višestruki USKOK-ov optuženik.

Sada je pak ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković snimljen u jednom zagrebačkom restoranu u društvu, ni više ni manje, nego USKOK-ova optuženika Ratka Mačeka. Inače, Maček je optuženik u aferi Fimi media. Portal Telegram podsjeća da je prema prvoj presudi za Fimi mediju koju je srušio Vrhovni sud, Maček osuđen na jednu godinu uvjetno s rokom kušnje od četiri godine.

Ovaj dvojac snimio je novinar Domagoj Margetić te je snimku objavio na svom YouTube kanalu “OFF”.

BANDIĆ I TIP KOJI GA GONI JEDAN DO DRUGOG: ‘Ako je tako poslušan prema protokolu, zamislite onda kakav je prema Plenkoviću’

Novinar rekao ministru da sjedi s optuženikom, Bošnjaković odgovorio: ‘Pa što? Je li on kriv?’

Margetić na snimci pita Bošnjakovića kako to da se nalazi s optuženikom USKOK-a na što mu ministar pravosuđa odgovara: “Pa što onda? Je li on kriv? On je po Ustavu nevin”. Novinar mu odgovara da je Maček optuženik, a da je on ministar pravosuđa.

Telegram je pokušao doći do Bošnjakovićeva komentara restoranskog susreta s Mačekom, ali bezuspješno. No, tu je neslužbena informacija u kojoj ministar tvrdi da se u restoranu sastao s djecom te da ga je Maček naišao pozdraviti. Tada im je prišao novinar Margetić i snimio ih. Maček ima istu priču pa za Telegram tvrdi da se s Bošnjakovićem slučajno sastao te opovrgava da se radilo o dogovorenom i tajnom sastanku.