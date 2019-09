PRIJETI LI NAM BANKROT? Ministar: ‘Prihvatili smo volju 711.000 građana koji su dali potpise. Zakoni idu u hitnu proceduru’

Odgovorna smo Vlada i nećemo se dovesti u situaciju bankrota ili sličnih pozicija. I ministar financija Zdravko Marić jasno je rekao da mirovine nisu upitne. Takve špekulacije možemo u potpunosti odbaciti

Ono što želimo jasno iskomunicirati jest da zakoni idu u hitnu proceduru pa vjerujem da će biti završeni do roka (1. siječnja). Zakon će biti definiran kako su sindikalne središnjice tražile, da se sa 65 godina ide u mirovinu, a ne sa 67, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović za RTL Direkt.

Osvrnuo se i na temu o tome hoće li uključiti sindikate u izradu zakona:

“Prihvatili smo volju 711 tisuća građana koji su dali potpise za ovu inicijativu i mi ćemo implementirati. Isto tako, implementirat ćemo i mogućnost dužeg ostanka u svijetu rada”, ističe Aladrović bez odgovora o suradnji sa sindikatima i dodaje osjeća li političku odgovornost za situaciju, neovisno o tome što je nov u resoru.

‘Ustupci su učinjeni, međutim, mirovinska reforma ide dalje’

“Ne bih razgovarao o odgovornosti, ponovio bih da smo akceptirali volju građana. Određeni ustupci su učinjeni, međutim, mirovinska reforma ide dalje i istaknuli smo kroz nju niz pozitivnih mjera.”

Ključno pitanje jest hoće li uopće biti novca za mirovine, hoće li država bankrotirati i razmišlja li aktualna vlast uopće godinama prema naprijed.

‘Nećemo se dovesti u situaciju bankrota ili sličnih pozicija’

“Odgovorna smo Vlada i nećemo se dovesti u situaciju bankrota ili sličnih pozicija. I ministar financija Zdravko Marić jasno je rekao da mirovine nisu upitne. Takve špekulacije možemo u potpunosti odbaciti”, pojašnjava ministar.

Dodaje kako će se unutar Zakona o mirovinskom osiguranju isključivo orijentirati na inicijativu koja je predložena i prihvaćena.

“Što se tiče rada na pola radnog vremena, otpočetka godine se 13.500 umirovljenika odlučilo na to, a razmotrit ćemo prijedloge o radu na puno radno vrijeme. Ali, u hitnoj proceduri se nećemo baviti time”, navodi ministar.

Što je s mirovinama, prosječna iznosi tek 2700 kuna.

“Jedan od ciljeva reforme bila je adekvatnost mirovina, a one su rasle posljednje tri godine za 11,7 posto. Na individualnoj razini, to nije neki rast, ali u četiri godine prije tog, ukupno su rasle 4,6 posto i kad se gledaju relativni brojevi, to je skromno, ali produljenjem ostanka u svijetu rada, to će se povećati”, zaključuje ministar Aladrović za RTL Direkt.