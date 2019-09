MINISTAR PORUČIO DA HRVATSKA NEĆE PUŠTATI ILEGALNE MIGRANTE: ‘Kada dođete na granicu ondje je hrvatska policija i nećete proći’

Božinović je poručio da Hrvatska neće dopustiti ilegalne migracije

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je danas kako je migrantski val manjeg intenziteta nego prije četiri godine ali da je povećan broj “ilegalaca”, poručivši kako Hrvatska postupa po pravilima, no ilegalne migracije neće dopustiti. “Migrantski val nije nikad ni prestao. Puno je manjeg intenziteta nego 2015. i 2016. godine. Bitne su razlike jer su 2015. migranti bili pozivani u zapadnu Europu, a danas je potpuno drugačija situacija”, izjavio je ministar Božinović za Dnevnik HRT-a.

Objasnio je da je danas jasno kako EU više ne želi primati ilegalne migrante te da je Hrvatska, s obzirom na to da ima najdulju vanjsku granicu EU-a, pod pritisku kojem odolijeva.

Najveći pritisak iz BiH

Dotaknuo se i problema BiH, odnosno činjenice da najveći pritisak dolazi iz susjedne države. “BiH smješta migrante uz neposrednu blizinu s hrvatskom granicom s porukom – idite tamo u Hrvatsku. No naša je poruka – kada dođete tamo, onda je ondje hrvatska policija i nećete proći. Hrvatska neće dopustiti ilegalne migracije”, poručio je.

Kazao je da su svjesni da situacija u BiH nije baš jednostavna s obzirom na interne odnose i podjele nadležnosti te da nije problem granica s BiH, nego “činjenica, po njihovim priznanjima, da oni ništa ne rade na istočnoj granici BiH i da migranti tamo ulaze”.

Hrvatska policija postupa po zakonu

Broj ilegalnih migranata je pojačan u odnosu na prošlu godinu, rekao je te iznio slučaj od prošlog tjedna kada su pripadnika nevladine udruge također našli u ilegalnom prelasku jer je on došao vidjeti kako s migrantima postupa hrvatska policija. “Hrvatska policija postupa po zakonu i ne dopušta ulazak ilegalcima u RH. Taj gospodin je dobio zabranu ulaska u Hrvatsku od tri godine i tako ćemo postupati sa svakim”, poručio je ministar.

Upitan ima li Hrvatska resursa nositi se s povećanjem broja krijumčara, kojih je do sada, ove godine uhićeno 589, u odnosu na 600 iz cijele prethodne godine, Božinović je uzvratio da resursa ima te da se i policija puno bolje angažirala u borbi protiv ilegalnih migracija.

Ulazak u Schengen

Što se tiče ulaska u schengenski prostor, Božinović je rekao da se u rujnu očekuje potvrda tehničke spremnosti, da je zatvoreno sedam poglavlja i da se očekuje još jedno u idućih tjedan-dva, a nakon toga je, ističe, politička odluka. Europi je itekako u interesu da Hrvatska postane članicom Schengena, naglasio je.

Upitan kako spriječiti napade na pripadnike srpske nacionalne manjine, od kojih su neki vezani za izgrede navijačkih huligana, odgovorio je da je neke slučajeve teško prevenirati i da treba odvojiti slučajeve koji su vezani za sumnju na kazneno djelo nasilnog ponašanja s elementima mržnje.

Oštrije kažnjavanje navijačkog huliganizma

Što se tiče navijačkog huliganizma, MUP predviđa oštrije kažnjavanje pripadnika navijačkih skupina koji protuzakonito postupaju izmjenama Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim natjecanjima. Zakon se može očekivati do kraja godine, a kazne koje propisuje puno su teže nego one u redovitoj prekršajnoj proceduri.

“Želimo poslati poruku da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Međutim, da bi zatvorili cijeli krug moramo doći u situaciju koju imamo sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, to je da se ti ljudi brzo procesuiraju i da kazne budu stvarno ozbiljne, stroge”, poručio je.

Istaknuo je da o tom zakonu govore već više od godinu dana i da je broj poginulih na cestama za 41 osobu manje nego u isto vrijeme prošle godine. “Kada je čovjek svjestan da će biti brzo procesuiran i ozbiljno kažnjen – to je najbolja prevencija. To bismo htjeli i u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja na sportskim stadionima. Svi ti počinitelji moraju biti svjesni da će biti kažnjeni i to ozbiljno”, zaključio je Božinović.