MINISTAR PODIJELIO KOMIČNU ANEGDOTU KOJA SE DANAS DOGODILA S KINEZIMA: ‘Došli policija i carina, a oni njima mjere temperaturu…’

Pred luku Ploče stigao je brod s čeličnom konstrukcijom koji je krajem siječnja krenuo prema Hrvatskoj. Usidren je s 22 člana posade, koji će morati proći kontrolu granične policije i sanitarne inspekcije. Pokaže li se potreba, stavit će se i pod poseban nadzor. Odluku o daljnjem postupanju donose oni, a sve prati i služba Zavoda za javno zdravstvo, javljaju Vijesti.hr.

Na gradilištu Pelješkog mosta u Komarni trentno je oko 500 kineskih radnika. Dio njih, oni koji su krajem siječnja otišli na odmor kući u Kinu, ostaju tamo do daljnjeg. Nadležni uvjeravaju da su poduzete sve mjere da se spriječi mogućnost potencijalne ugroze gradilišta.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković detaljno je pojasnio kakva je situacija u RTL Danas.

“Zasad nema straha od zaustavljanja radova na Pelješkom mostu. Jutros je doplovio brod u 3.30 sati s 29 čeličnih konstrukcija, to je prvi kontigent koji je stigao u luku Ploče. Brod je prošao svu kontrolu granične policije i sanitarnu inspekciju. Dobio je pozitivnu potvrdu i u smislu zdravstvene zaštite. Računamo da će montiranje čelične konstrukcije početi 5. ožujka te naravno radovi idu svojom dinamikom”, rekao je ministar.

Kaže kako je zadovoljan dinamikom izvođenja radova te da raspolaže nekim informacijama o zaustavljanju proizvodnje u Kini. “Zadovoljni smo dinamikom iako imamo neke informacije da je zbohg koronavirusa zaustavljena proizvodnja u tvornici u Kini, ali zasad izvođač radova nije tražio nikakvo produljenje rokova”, rekao je Butković.

‘Uskoro žustrije i aktivnije na gradilištu’

Kaže kako bi nove pošiljke po sadašnjem planu trebale stići u travnju. “Sljedeći tjedan bi trebalo početi sve aktivnije i žustrije na gradilištu”, izjavio je Butković i dodao kako se završetak radova planira za kraj 2022. godine, prije roka.

“Cijeli projekt mora biti dovršen do kraja 2023. godine do kad nam je i odobreno financiranje. Po našim procjenama sve bi trebalo biti puno prije gotovo. Do kraja 2022. je neka procjena”, rekao je ministar.

U gostovanje je ubacio i anegdotu s Kinezima na brodu koja se dogodila danas. “”Oni su našim ljudima mjerili temperaturu da vide imamo li mi koronavirus kad su došli Carina i policija na brod. Zaista je sve ozbiljno”, kazao je.