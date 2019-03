PAVIĆ O REFERENDUMSKOJ INICIJATIVI SINDIKATA: ‘Sa 67 godina će u mirovinu samo oni koji nemaju 41 godinu staža’

‘Odlazak u mirovinu sa 67 godina u Hrvatskoj već postoji od 2014. godine, mi smo to cjelovitom mirovinskom reformom samo ubrzali na 2033. godinu’, poručio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić

Nakon što su čelnici triju najvećih sindikalnih središnjica najavili referendumsku inicijativu “67 je previše” i predstavili Sporazum o udruživanju za prikupljanje potpisa za referendum kojim će tražiti da se dobna granica uopće ne podiže sa sadašnjih 65 godina života na 67, oglasio se i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

Kazao je kako će sa 67 godina života u mirovinu ići samo oni koji nisu uspjeli nakupiti 41 godinu radnog staža.

‘Odlazak u mirovinu sa 67 godina već postoji’

“Odlazak u mirovinu sa 67 godina u Hrvatskoj već postoji od 2014. godine, mi smo to cjelovitom mirovinskom reformom samo ubrzali na 2033. godinu. Isto tako, postoji institut dugotrajnog osiguranika koji omogućava onima koji ranije ulaze na tržište rada, a to su naši građevinarci, naše blagajnice, gospođe u dućanima, da kada nakupe 41 godinu staža mogu u mirovinu sa 60. godina. Studenti koji studiraju do 24. godine moći će u mirovinu sa 65 godina”, kazao je, kako prenosi N1, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić na konferenciji za novinare.

Sa 67 godina u mirovinu će ići, rekao je ministar Pavić, samo oni koji nisu uspjeli nakupiti 41 godinu staža. To je, kaže, bitno jer prosječni hrvatski umirovljenik ima 30 godina i 2 mjeseca staža, dok je prosjek EU 35 godina staža, a u Njemačkoj čak 37 godina. Rekao je i da Hrvatska godišnje za mirovine daje 40 milijardi kuna, a nedostaje 18 milijardi kuna.

‘Imam roditelje i baku koji primaju male mirovine’

“Imam roditelje i baku koji primaju male mirovine. Svjesni smo da su mirovine, ali i da nam nedostaje 18 milijardi. Moramo stabilizirati sustav da ne ugrozimo našu djecu i unuke”, kazao je.

Za mirovinsku reformu koja je stupila na snagu ove godine, Pavić je kazao da je “način stabilizacije javnih financija uz rast mirovina da bi se omogućio bolji život naših umirovljenika, a da se pritom ne ugrozi život naše djece i unuka”. Također, rekao je da je cilj reforme povećanje mirovina te da su one već ove godien povećane 6,3 posto.

Inače, Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) započet će 27. travnja prikupljati potpise za raspisivanje referenduma, a referendumsko pitanje glasilo bi: “Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju”.

Nakon toga se taksativno navodi tekst osam zakonskih članaka, odnosno prijedloga izmjena postojećih zakonskih odredbi.

