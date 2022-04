Nedavno ustoličeni ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina suvlasnik je u tvrtki Kupari Luxury Hotels, odnosno projektu Kupari I. - nekadašnjem vojnom odmaralištu u Župi Dubrovačkoj i nekoć jednom od najluksuznijih hotelskih kompeksa na Jadranu, koji nakon višedesetljetne zapuštenosti i devastacije čeka obnovu i ponovno dovođenje u turističku funkciju na iznimno atraktivnoj lokaciji.

Paladina je suvlasnik udjela od 10 posto u tom velikom projektu preko tvrtke Kupari Luxury Hotels d.o.o pa se, došavši na ministarsko mjesto, radi izbjegavanja sukoba interesa izuzeo od donošenja odluka u vezi tog projekta.

Singapurci nude Paladini 5,2 milijuna kuna?

Prije nekoliko dana Jutarnji list je objavio neslužbenu informaciju da ministar Paladina zasad nema namjeru izaći iz suvlasništva u tvrtki Kupari Luxury Hotels d.o.o. prije okončanja sudskog spora koji je pokrenuo prije dvije godine. Isti list je, također neslužbeno, objavio da Paldina za svoj udio od 10 posto u projektu Kupari I. očekuje oko 20 milijuna kuna. Vlasnik preostalih 90 posto je tvrtka HPL Croatia Limited u stopostotnom vlasništvu Hotel Properties Ltd. (HPL) iz Singapura, koja je taj udio kupila za 6,3 milijuna eura (oko 47,2 milijuna kuna). Vlasnik tvrtke, singapurski milijarder Ong Beng Seng, navodno je spreman Paladini platiti 5,2 milijuna kuna za preostali udio.

HPL Group diljem svijeta ima 38 hotela najviše kategorije, od čega 18 pod brendom Four Seasons. njihov plan je obnoviti hotelski kompleks u Kuparima izgradnjo šest novih hotela do 2025. godine.

Natječaj za koncesiju za kompleks Kupari u trajanju od 99 godina rapsiala je još vlada Zorana Milanovića 2015. godine, a ugovor je potpisan s jedinim ponuditeljem - Avenue Grupom ruskog poduzetnika Sergeja Gljadelkina, s kojim je Paladina bio poslovni partner. Nakon što ni šest godina od sklapanja ugovora projekt nije pokrenut s mrtve točke, lani je HPL preuzeo 50 posto vlasničkog udjela u tvrtki Kupari Luxury Hotels, a prije nekoliko dana Singapurci su kupili još 40 posto postavši većinski vlasnici. Preostalo im je još 10 posto koje drži Paladina.

'Ministar pokrenuo prijenos upravljačkih prava'

S obzirom na aktualnost priče, upitali smo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine namjerava li ministar Paladina izaći iz suvlasništva i prodati svoj 10-postotni udio u tvrtki Kupari Luxury Hotels, je li postavši ministrom prenio upravljačka prava nad svojim udjelom u spomenutoj tvrtki te koliko je svoga novca uložio u projekt Kupari.

"Ministar Paladina pokrenuo je postupak istupanja iz društva Kupari Luxury Hotels d.o.o. prije dvije godine. Isto tako, ministar Paladina prenio je sve ovlasti vezane uz daljnje donošenje odluka po pitanju projekta "Kupari I." na državnu tajnicu nadležnu za resor državne imovine, te će se u budućnosti izuzeti iz bilo kakve vrste odlučivanja ili komunikacije vezane uz predmetni projekt, a sve u skladu s preporukama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Nadalje, ministar Paladina pokrenuo je proces prijenosa upravljačkih prava nad svojim udjelom u tvrtki Kupari Luxury Hotels d.o.o., te isti planira dovršiti u narednih mjesec dana, sukladno odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojom je propisan rok od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na javnu dužnost, unutar kojeg je obveznik dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa", odgovoreno nam je iz Ministarstva.

'Pandemija usporila realizaciju projekta'

Na pitanje u kojoj je fazi projekt Kupari i što je utjecalo na zastoj nakon što je 2016. godine investitor, Avenue ulaganja, dobio koncesiju za taj projekt, iz Ministarstva nam je rečeno da je Ugovorom o realizaciji projekta sklopljenog između RH i Zajednice ponuditelja Avenue ulaganja d.o.o. i Avenue Osteuropa GmbH 31. ožujka 2016. s Aneksom I. od 12. lipnja 2018., utvrđeno je da je rok za realizaciju Projekta Kupari I. 24+48 mjeseci.

"To znači da je Investitor dužan u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Urbanističkog plana uređenja Kupari I. ishoditi dozvole za gradnju, a u narednih 48 mjeseci izgraditi sve sadržaje u obuhvatu Projekta i staviti ih u gospodarsku funkciju. Sukladno Aneksu I., u slučaju neispunjenja obveza, a prije raskida Ugovora o realizaciji projekta, Republika Hrvatska će dodatno produžiti rok za ishođenje građevinske dozvole za minimalno 6 do 12 mjeseci. Urbanistički plan uređenja Kupari I. stupio je na snagu 21. veljače 2020. godine čime su ispunjene formalne pretpostavke za pokretanje postupaka za ishođenje dozvola za gradnju u prostoru obuhvata Projekta Kupari I., no s obzirom na pandemiju prouzročenu širenjem koronavirusa i na činjenicu da je ista usporila i otežala proces realizacije te druge okolnosti vezane za projektiranje - između ostalog, izmještanje potoka Tarante - investitor je zatražio produženje roka za dostavu pravomoćne građevinske dozvole o čemu će biti odlučeno u narednom razdoblju", kažu u Ministarstvu graditeljstva.

'S investitorom se ne sklapa ugovor o koncesiji'

Što se tiče koncesije za Kupare, u Ministarstvu kažu da se s investitorom ne sklapa ugovor o koncesiji na rok od 99 godina, nego se sklapa Ugovor o pravu građenja radi izgradnje novih hotela, uz rušenje postojećih izuzev hotela Grand, zatim Ugovor o zakupu hotela Grand te Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže.

"Svaki ugovor se posebno sklapa u roku od 60 dana od dana dobivanja potvrde nadležnog tijela da je parcelacijski elaborat, koji će se izraditi nastavno na ishođenu lokacijsku dozvolu, izrađen u skladu s geodetskim propisima i lokacijskom dozvolom. Za zemljište u obuhvatu projekta za koje se ne sklapa ni ugovor o pravu građenja, ni ugovor o zakupu, niti ulazi u režim prometnica, osnovat će se pravo služnosti, nakon što se formiraju građevne čestice za objekte i utvrdi o kojem se zemljištu radi", objasnili su iz Ministarstva graditeljstva.