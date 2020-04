MINISTAR OTKRIO KOLIKI SE OČEKUJU GUBICI U TURIZMU: ‘Ako ulovimo osmi mjesec, to bi moglo popraviti sliku’

U ovom trenutku, u ovom periodu sezone, koji inače nije tako jak ostvaruje se u fizičkom i financijskom smislu 5 posto prometa, za prvi kvartal. Što idemo dalje, to je 27 posto, tu se onda ulazi ozbiljniji dio sezone gdje se ostvaruje promet od 2,7 milijardi eura. Uskrs i prvosvibanjski praznici, tu će se već osjetiti gubici, kazao je Cappelli

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je danas za HRT kako moramo biti svjesni da će određeni gubici u turizmu biti.

– Mi smo u nekakvom minusu od 12 posto, donedavno smo bili 8 posto u plusu. Što se tiče noćenja, 4 posto dolazaka. Naravno, sad se to sve pomalo zatvara. Mi smo još jučer imali 8000 turista, većina je u odlasku. Objekti su u zatvaranju, trebamo svi slušati Stožer. Apeliram na sve koji su u samoizolaciji da se ne šale nego ozbiljno slušaju uputstva i da se svi ozbiljno ponašamo. U ovom trenutku, u ovom periodu sezone, koji inače nije tako jak ostvaruje se u fizičkom i financijskom smislu 5 posto prometa, za prvi kvartal. Što idemo dalje, to je 27 posto, tu se onda ulazi ozbiljniji dio sezone gdje se ostvaruje promet od 2,7 milijardi eura. Uskrs i prvosvibanjski praznici, tu će se već osjetiti gubitci. Ako ulovimo osmi mjesec, to bi moglo popraviti sliku prvog kvartala”, smatra Gari Capelli.

Ministar turizma kaže kako će biti donesene mjere vezano za turizam, u izmjenama zakona, o boravišnoj pristojbi i članarinama.

– Odgađamo dio boravišne pristojbe, ovisi o odvijanju turističke sezone. Odgoda plaćanja poreza na dohodak, na dobit i svi doprinosi koji idu na plaće, taj dio se odgađa na tri mjeseca, ako treba na još tri mjeseca. Po određenim kriterijima plaćat ćemo minimalnu plaću za sve dionike turizma, za tri mjeseca objašnjava Capelli za HRT.

