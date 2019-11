MINISTAR OTKRIO KAKO JE TOČNO PROPUCAN MIGRANT: Branio i suspendiranje policajca koji je odao divljanje po cesti načelnika Ćelića

Smatra kako policajac koji je otkrio zataškavanje prometnog prekršala zamjenika ravnatelja policije nije zviždač

Prema podacima bosanskohercegovačke policije, od početka 2018. do danas u BiH je ušlo 60.000 migranata, a zadržalo ih se samo 15.000. To bi značilo da njih 45.000 ili čak 75 posto ipak prođe ispod radara hrvatske policije i nastavi put prema EU, no ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da ta računica nije toliko jednostavna.

“Te brojke se ne mogu usporediti s podacima svih zemalja u okružju. Kad bi to bili podaci i brojke koje bi išle iz Grčke, preko Makedonije, Albanije i Srbije, onda bi to možda bila brojka, tu negdje, no ako nemate nigdje te podatke…” istaknuo je ministar za RTL.

Hoće li migranti navaliti kad stegne zima?

Dodao je kako je u Italiju, koja je glavna ruta za migrante koji su u BiH, ušlo manje od 2000 migranata, u Austriji je taj broj bitno pao. “Sad uglavnom dolaze iz Rumunjske, Mađarske, Slovačke“, pojašnjava.

Za sada ne može ocijeniti hoće li zima smanjiti pritisak na granicu ili ga pak povećati jer zbog neljudskih uvjeta u izbjegličkim kampovima migranti će pokušati probiti se u Hrvatsku pod svaku cijenu.

“To mogu biti dva pristupa. Činjenica je da imamo 166-postotno povećanje i ne mogu, zima još de facto nije počela, no posljednjih dana nema naznaka smanjenja, brojke se drže na razini onoga što je bilo ove godine”, rekao je ministar.

No ne slaže da policija sve lakše poteže za oružjem, a propucavanje migranta je izolirani slučaj, ističe.

‘Okliznuo se i opalio’

„Policajac se u tom trenutku našao sam sa skupinom od 20-ak migranata i s obzirom na to da nije imao vizualnog kontaka s kolegama htio je opaliti dva metka u zrak kako bi dozvao kolege, što je standardna procedura.

Kad je to učinio, s obzirom da je krajnje nepristupačan teren, dodatno otežan vremenskim uvjetima, on se okliznuo i nije uspio zakočiti te je došlo do opaljenja”, rekao je Božinović. Pojašnjava kako je policija javnosti rekla sve što je mogla jer se prvo čekala istraga

Detaljno je objasnio i zašto je suspendiran policajac koji je medijima otkrio zataškavanje prometnog prekšaja zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića.

‘Sve će pokazati disciplinski, moža i kazneni postupak’

“To su postupci koji su u tijeku, u skladu s pravilima koja postoje ne samo u policiji, nego bih rekao u svakoj tvrtki. Radi se o sumnji u odavanje podataka i naravno da je to policija inspicirala. Što se tiče službenika, on je također u skladu s postupkom udaljen, što ne znači da je dobio otkaz. Tu će sve pokazati disciplinski posutpak, možda i kazneni, no u ovom trenutku mi ne znamo, postoji istraživanje”, rekao je Božinović.

Smatra i kako taj policajac nije zviždač.

“Zviždač je jedna od drugih kategorija, vi da biste bili zviždač prvo koristite sve zakonom propisane radnje, prvo prijavite svojim nadređenima, postoji prvo unutarnja kontrola pa vanjska kontrola…”, objasnio je Božinović.