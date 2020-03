MINISTAR OTKRIO HITNE MJERE KOJE IDU U PROCEDURU: Građani možda tri mjeseca neće morati plaćati kredite; spomenuo i povrat poreza

‘Ovaj set mjera koji ćemo sutra predstaviti, smatramo da u kratkom roku može dati efekt. Je li to sve što mislimo učiniti? Nije. Kiruriški precizne mjere u tako kratkom roku ne možemo napraviti, ali najvažnije da ovo stavimo sutra u hitnu proceduru’

Otkada je koronavirus počeo “harati” Lijepom našom priča se o tome da će brojne gospodarske grane, kao i poduzetnici stradati pod “ekonomskom korona krizom”. Zato su danas u Banske dvore pristizali gotovo svi – i oporba i poslodavci, ali i sindikati.

Svemu tome razlog je sutrašnja sjednica Vlade prije koje se trebaju usuglasiti konačne mjere koje trebaju pomoći hrvatskoj ekonomiji u oporavku od nedativnih posljedica pandemije koronavirusa. Ministar financija Zdravko Marić je nakon sastanka kazao RTL-u da je on prošao konstruktivno i dobro, dok bi se sutra trebale konkretne mjere usvojiti u Vladi, a u srijedu u Saboru.

“Svi smo svjesni situacije. Ovaj set mjera koji ćemo sutra predstaviti, smatramo da u kratkom roku može dati efekt. Je li to sve što mislimo učiniti? Nije. Kiruriški precizne mjere u tako kratkim rok ne možemo napraviti, ali najvažnije da ovo stavimo sutra u hitnu proceduru”, rekao je Marić za RTL.

Odgoda plaćanja kredita

“Integralni dio tih mjera je likvidnost. S jedne strane tu su javna davanja – porez na dohodak, porez na dobit i doprinosi. Prema radnoj verziji, a detalje ćemo usuglasiti tijekom dana i noći do sjednice. Govorimo o tri mjeseca odgode plaćanja, moguća još tri mjeseca ekstenzije. S druge strane, tu su kreditne linije u suradnji s HBOR-om, HNB-om i HUB-om, svi smo na neki način usmjereni da se sličan princip usmjeri na kreditne aranžmane”, rekao je Marić.

Ministar financija kazao je da će odgoda plaćanja kredita možda biti omogućena i građanima. Otkrio je da su i banke uključene u te razgovore i da su one pokazale želju za suradnjom. Marić vjeruje da će se i u tom dijelu nešto postići, osobito u sektorima pogođenim koronavirusom, premda ministar smatra da će malo tko proći neokrznut ovom krizom. Istaknuo je da je riječ o razdoblju oko tri mjeseca.

Ranija isplata poreza

Što se tiče ovih mjera, Marić da je u igri i ranija isplata povrata poreza.

“Sutra ćemo u paket ovih zakona staviti i Zakon o porezu na dohodak, da se omogući zakonski da se taj proces napravi što prije. Do sada je isplata povrata poreza išla u kolovozu, učinit ćemo sve da pomaknemo to mjesec, ako ne i dva mjeseca ranije. Ali to ne bih ništa obećavao, učinit ćemo sve što možemo”, kazao je Zdravko Marić.

