Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u četvrtak je najavio kako će sljedećeg tjedna biti spojen Pelješki most zadnjim segmentom čelične konstrukcije.

“Pelješki most spajamo zadnjim segmentom čelične konstrukcije, bit će to veliki događaj – to će se dogoditi 28. srpnja,” rekao je Butković u Omišu gdje je nazočio potpisivanju ugovora za izvođenje radova na projektu uređenja luke Omiš.

Po njegovim riječima, nakon toga uslijedit će završetak mosta s pristupnim cestama što će trajati do početka sljedeće godine. “Sve skupa u funkciju će biti stavljeno početkom lipnja sljedeće godine”, kazao je Butković. Dodao je kako je Pelješki most s pristupnim cestama “projekt svih projekta.”