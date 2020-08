MINISTAR OBRANE: ‘Zatražili smo ponude za tri modela borbenih aviona, možda budu i novi’; Otkrio je s kojim zemljama pregovara

Ministra obrane će u nabavci aviona savjetovati bivši ministar Damir Krstičević

Ministar obrane Mario Banožić danas je gostovao u RTL-u Danas gdje je na pitanje je li zadovoljan kako je protekla proslava u Kninu, kazao kako su zadnjih tjedan dana imali sastanke, osebice zbog epidemioloških mjera koje su morali zadovoljiti. U tome su sudjelovali uz Ministarstvo obrane i MUP i Ministarstvo branitelja te udruge branitelja.

“To je rezultiralo time da su svi zadovoljni, a uspjeli smo maksimalno zadržati mjere od COVID-a”, kazao je Banožić.

‘Društvo je evoluiralo’

Komentirao je političke poruke premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, rekavši kako je društvo u Hrvatskoj evoluiralo.

“Društvo je evoluiralo u odnosu na nekakava prethodna razdoblja po pitanju zatvaranja prošlosti, ali i otvaranju budućnosti. A tu prvenstveno govorimo o jednom suživotu koje vidimo. Dolaze nove generacije koje ne smiju biti opterećene starim problemima, ali opet dobro naučene po pitanju moderne povijesti što se događalo i na koji način. Danas smo upravo to imali. Bili smo upoznati s onim što se događalo u povijesti, ali su i poslane poruke da trebamo graditi na ekonomskoj, političkoj i društvenoj budućnosti koja će rezultirati da nove generacije gledaju prema boljim i višim ciljevima nego smo dosad imali”, rekao je.

Očekuje ponude za borbene avione

Upitan je je li realno očekivati da će Hrvatska u njegovom mandatu nabaviti nove borbene avione. “Ono što nas očekuje do kraja kolovoza i po povratku s godišnjih odnora da dobijemo ponude koje smo zatražili po tri modela. To je prije svega pokušaj nabavke novih aviona, govorimo o avionima koje smo zatražili od SAD-a F-16 odnosno Švedske Gripena, a razmišljali smo i o europskoj proizvodnji, prije svega to su polovni odnosno rabljeni avioni, francuski ili talijanski. Ali nije isključeno ni da budu novi. Sada tražimo model. Imamo i treći model, to su rabljeni F-16 avioni koje su koristile Norveška, Grčka, odnosno Izrael. Ono što nas očekuje u međuresornom povjerenstvu za nabavku višenamjenskog borbenih aviona je da vidimo što je to financijski i politički najrealnije i ono što će svakako doprinijeti je da će to doprinijeti budućnosti vojne zračne sile u narednih 30 ili 40 godina”, rekao je Banožić te dodao kako će se u tome savjetovati s Damirom Krstičevićem kojega je premijer Plenković imenovao posebnim savjetnikom za obranu.