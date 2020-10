MINISTAR OBRANE U ZADRU: ‘Agresor je htio srpsku Dalmaciju, ali hrvatski branitelji su se uspjeli hrabro obraniti’

Prije 29 godina, 6. listopada 1991., počeo je petodnevni napad pobunjenih Srba i JNA, a tenkovi su pokušali iz nekoliko smjerova ući u grad

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u srijedu na obilježavanju godišnjice oslobođenja Zadra da je agresor htio srpsku Dalmaciju, a hrvatski branitelji, unatoč slabijoj tehničkoj opremljenosti, uspjeli su se organizirati i obraniti je te su pokazali da Srbija nikad neće imati Dalmaciju.

Budnicom zadarske Gradske glazbe u utorak ujutro počelo je središnje obilježavanje 29. godišnjice Dana obrane Zadra.

Hrvatskim braniteljima koji su dali život za domovinu i svoj grad ispred glavnoga križa na Gradskome groblju položili su vijence i zapalili svijeće obitelji poginulih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga, policije, izaslanstva grada i županije te izaslanik predsjednika Vlade i ministar obrane Mario Banožić.

“Znamo da je Srbiji hrvatski Jadran uvijek bio boljka i to je bio jedan od glavnih razloga zbog kojeg su napali Zadar. Očekivali su kako će s njim dobiti i srpsku Dalmaciju, no hrabri hrvatski branitelji, unatoč slabijoj tehničkoj opremljenosti i možda manjoj količini znanja koju su imali naspram JNA ,ipak su se uspjeli organizirati i hrabro obraniti”, rekao je Banožić.

Kako je istaknuo, pokazali su da Srbija nikad neće imati “srpsku Dalmaciju”, a pridonijeli su i obrani Slavonije i ostatka Hrvatske. “Hvala njima, a osobito članovima njihovih obitelji”, rekao je Banožić.

‘Ovo su dani ponosa i slave’

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić rekao je kako se dobro sjeća dana kad je Zadar bio bez struje i vode, a njegovi stanovnici, iako u strahu za svoj život, ujedinjeni u zajedništvu.

“Ovo su dani ponosa i slave. Sjetimo se svih branitelja, svih poginulih i ranjenih, no ovih se dana sjećamo i svih oni koji su bili u gradu za vrijeme okupacije, žena, djece, staraca, radnika… Bila su to teška vremena, bez struje i vode, ali živjeli smo jedan za drugoga. To razdoblje nikad neću zaboraviti, u to vrijeme snažno se osjetilo zajedništvo u ovom gradu”, dodao je Dukić.

Nakon polaganja vijenaca na Gradskome groblju, mnoga izaslanstva položila su lovorov vijenac i zapalila svijeće za poginule imotske vitezove – pripadnike 3. imotske bojne, a odavanje počasti nastavilo se na Ploči i Dračevcu, gdje je pripadnik 4. gardijske brigade Željko Vujić pogodio neprijateljski tenk, koji i danas stoji kao simbol zaustavljanja neprijatelja.

Misa za sve poginule hrvatske branitelje služena je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Prije 29 godina, 6. listopada 1991., počeo je petodnevni napad pobunjenih Srba i JNA, a tenkovi su pokušali iz nekoliko smjerova ući u grad. Zadrani i hrvatski branitelji iz drugih krajeva Hrvatske obranili su grad na njegovim prilazima, na mjestima koja su danas sastavni dio grada.

U Zadru je tisućama granata i kasetnim bombama pogođeno 120 zgrada, a prvoga dana napada poginula su 23 civila.