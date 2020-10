MINISTAR OBRANE KOMENTIRAO KRITIKU MILANOVIĆA: ‘To je potpuna neistina’

Predsjednik je ministra optužio da se izmotava i ne dolazi

Zoran Milanović na današnjoj press konferenciji rekao je, između ostalog, da je u vrijeme kad je on bio premijer tadašnji ministar obrane svaki tjedan dolazio na Pantovčak.

“Već peti ili šesti tjedan za redom žalosno je gledati kako se ministar Banožić izmotava i ne dolazi. Može nastaviti ne dolaziti, svi papiri koji meni dolaze na potpis rješavaju se odmah. Podsjetit ću kako je to bilo u vrijeme Kolinde Grabar Kitarović dok sam ja bio premijer, ministar obrane Ante Kotromanović je svaki tjedan bio na sastanku kod nje. To je kad razlikuješ državu od kartela i prćije koja ti je pružila sve u životu. Država to sam ja. Jadna država koja ovisi o jednom čovjeku, pa i Plenkoviću. Njemu je pred očima samo karijera i probitak, tako će vas napustiti 2024. godine kad, ako vlada opstane, će dati ostavke par mjeseci prije izbora, predstaviti nasljednika i onda će se kandidirati za Europsku komisiju”, rekao je Milanović.

Aktualni ministar obrane Mario Banožić komentirao je njegovu izjavu, rekavši kako je to potpuna neistina, prenose Vijesti.hr.

“To što je predsjednik Milanović izjavio na svojoj današnjoj press konferenciji je potpuna neistina. Od kada sam ministar obrane pa do današnjeg dana održano je ukupno šest brifinga, a ispričao sam svoje prisustvo dva puta i to zbog priprema i sudjelovanja na NATO ministarskom sastanku putem video konferencije i zbog neodgodivih obveza u Vladi”, kazao je Banožić.