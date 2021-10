Ministar obrane Mario Banožić iz Bruxellesa za RTL je odgovorio na optužbe Predsjenika te kako kaže, razotkrio zašto se Zoran Milanović zainatio da zadrži brigadira Brčula kao zapovjednika počasno-zaštitne bojne. Kaže, Milanović inzistira na Brčulu jer ima „svog čovjeka kojeg želi na toj poziciji.

'Pokušava svojatati sustav'

"Način komunikacije Predsjednika je totalno neprimjeren samo zato što mu je napokon rečeno 'ne' u sustavu koji on uporno pokušava svojatati, uporno prikazivati kao neku svoju vojsku i pritom nepoštujući nijedan zakon koji je on donio.

Isto tako, sama obrana brigadira Burčula da sam ja napravio nešto iz svoje osvete, najbolje govori podatak da su upravo na to mjesto tražili samo dva i pol mjeseca razmaka, čemu sam ja bio protiv. A pravi razlog je to što on za to mjesto već ima spremnog čovjeka", kazao je ministar, a tvrdi i da je to namjerno napravljeno kad je on u Bruxsellesu.

'Još će se vršiti pritisak na mene da ga promaknem'

Tvrdi da je u vrijeme u kojm je Brčul trebao ostati na mjestu zapovjednika, "Milanovićev“ čovjek trebao biti promaknut.

"Taj čovjek po činu uopće nije dovoljan da bi obnašao dužnost zapovjednika, nego će još na mene vršiti pritisak da ga ja trebam unaprijediti, da mu isto tako trebam (dati) izvanredno promaknuće.“ rekao je i pojasnio: "Korak je da pripremimo čovjeka koji će mu biti, iako taj čovjek danas nema uvjete, iako mi za to mjesto u ovom trenutku imamo preko 400 vojnika brigadira koji bi mogli ispunjavati uvjete za to mjesto", odgovorio je.

Na pitanje je li ikada rekao „kako ne želi vidjeti brigadira Brčula“, nije želio odgovoriti, nego je nastavio govoriti kako „ne želi vidjeti ovakav način funkcioniranja“. Koliko se može razaznati, muče ga kanali komunikacije.

'Poslao je poruku, pazite, faksom'

„To mu je već jasno rečeno 15. kada je već poslao odluku, pazite, faksom da on ostavlja brigadira za zapovjednika… iako za to nije imao nikakvu zakonsku osnovu. Čak, general Hranj je dao rješenje da je brigadir neraspoređen, a nakon toga je vjerojatno nakon pritiska ureda predsjednika morao donijeti novo rješenje koje definitivno nije zakonito.

Na taj način ja nisam imao drugo rješenje nego brigadira umiroviti sa 19., odnosno dan poslije poništenog rješenja.", komentirao je ministar odluku.

"Nema jasne komunikacije, nego meni uporno šalje nekakve poruke po svojim savjetnicima s kojima ja nemam što pričati. Ured predsjednika je sazivao briefinge. Kažem vam da od svibnja nismo imali briefinge", rekao je ministar obrane.

"On promatra Počasno-zaštitnu bojnu kao svoju vojsku", kazao je dalje Banožić uz opasku da je to HV.

'Shvaćam da želi osobe od povjerenja, ali..'

"Ja shvaćam da Predsjednik želi imati osobe od povjerenja u svom okruženju. To nije nikakav problem. Ajmo sjesti i razgovarati. Ali, način da ćete mi napraviti odluku i zadnji dan mi je dostaviti faksom, da ću ja to prihvatiti, ne, nema šanse, pogotovo ne ovo što sam rekao da ćete mi tražiti izvanredna promaknuća pored ljudi koji su tu redovno u sustavu vojske", kazao je.

'Neka on kaže što je radio za vrijeme rata'

Prijetenje o "Pokemonima" i da će "tek sad vidjeti što ga čeka" komentirao je ovako:

"Predsjedniku sam jednostavno rekao da se tih njegovih prijetnji ne bojim. Radim časno i pošteno, isto kao što sam časno i pošteno bio dijete u ratnim uvjetima, dok je recimo on u tom trenutku bio aktivan, odnosno imao je svoju vojnu spremu, nije se uključio u rat. Ja sam bio dijete, neka on kaže što je radio u to ratno doba."

Još jednom ga je pozvao da skupa sjednu za stol i razgovaraju o rješenjima.

MORH: 'Milanović je u ratu imao 25 godina'

Doduše, priopćnje koje je poslao MORH ne zvuči osobito pomirljivo. Prenosimo ga u cijelosti:

"Ministar obrane Mario Banožić živio je u ratnom području, proživio je ratna stradanja i razaranja u Domovinskome ratu, kao i druga djeca koja su živjela na ratnim područjima Hrvatske. Odgajan je da pamti kako je stvorena hrvatska država i kako se ona voli. Ministar obrane posebno uvažava hrvatske branitelje i veterane iz Domovinskog rata i uvijek u susretu i svakodnevnoj komunikaciji s njima naglašava da Ministarstvo obrane smatraju svojom kućom jer su stvorili temelje hrvatske države.

Za vrijeme Domovinskoga rata ministar obrane Mario Banožić imao je 12 godina dok je Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 1991. godine imao 25 godina. Pitamo se zašto se Predsjednik RH kao vojni obveznik nije dobrovoljno prijavio za obranu Domovine ili je možda očekivao da će se doći po njega i mobilizirat ga.

Kada je Predsjedniku RH Zoranu Milanoviću konačno netko rekao „NE“, ponašanjem i izjavama pokazao je kako se neprimjereno odnosi prema obrambenom sustavu i Hrvatskoj vojsci, što je neprofesionalno za funkciju koju obavlja.

Predsjednik mora znati da Hrvatska vojska nije njegova igračka nego je to pobjednička Hrvatska vojska.

'Ministar jedini može predložiti izvanredno promaknuće'

Predsjedniku RH bila su ključna naredna dva i pol mjeseca jer uz pomoć načelnika Glavnog stožera OSRH ima „svojeg“ časnika kojega želi imenovati na mjesto zapovjednika Počasno-zaštitne bojne i od ministra obrane kao jedinog ovlaštenog zakonskog predlagatelja se traži da tu osobu predloži za izvanredno promaknuće u čin pukovnika.

Naglašavamo kako Ministarstvo obrane sukladno zakonu kao tijelo državne uprave ima planske usmjeravajuće, koordinacijske i nadzorne funkcije u obrani te osigurava uvijete za funkcioniranje i djelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ministarstvo obrane zaključno navodi da su nadležnosti državnih tijela u području obrane jasno propisana Ustavom i zakonom i treba ih poštovati i provoditi, što Predsjednik Republike Hrvatske očito ne čini”, navodi se u priopćenju.