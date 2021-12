Ministar rada, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović rekao je u nedjelju kako obitelj iz Piškorevaca, u kojoj je otac teško ozlijedio suprugu i tek rođenu bebu, nije bila pod nadzorom socijalne službe kao i da je majka nakon svega izrazila želju za boravkom u sigurnoj kući.

"Od prvog trenutka u kontaktu smo s Centrom za socijalnu skrb iz Čakovca, kao i s policijskom upravom. Nije bilo saznanja da obitelj ima problema s obiteljskim nasiljem", rekao je Aladrović za Novu TV.

Dodao je i kako je majka izrazila želju za boravkom u sigurnoj kući, odnosno za pomoći sustava.

Naime, tek rođenu bebu staru 20 dana otac je jučer udario metalnom šipkom te ju je ozlijedio, a ozlijedio je i suprugu kojoj je zadao nekoliko udaraca po tijelu te su i beba i majka hitno prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu gdje su im sanirane ozljede.

"To pokazuje da je obiteljsko nasilje ponekad jako teško predvidjeti, no svi kao društvo moramo napraviti sve da se ono ne ponovi i svede na minimum, od sustava obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite te represivnog sustava", ustvrdio je Aladrović.

Zahtjevi sindikata nisu realni

Na pitanje hoće li ispuniti zahtjeve sindikata za 13. plaćom i povišicom, ministar je rekao kako su tek započeli ozbiljniji proces pregovora sa sindikatima, svaki utorak imaju intenzivne sastanke.

"Ova tema se aktualizirala tek na posljednjem sastanku, mi smo zatražili malu pauzu kako bismo iskalkulirali sve zahtjeve koji su, moram priznati, vrlo intenzivni, broje se u milijardama kuna i nisu realni", istaknuo je.

Smatra da se mora podvući crtu i jasno reći da svi onih zahtjevi koje sindikati postavili nisu realni, no pregovarački postupak u pravilu dovede do nekakvog dogovora, pa ćemo i sada, a kolika će povišica biti i hoće li je biti stvar je pregovaračkih odbora i od mene ne bi bilo profesionalno to iznositi.

Dodao je i da nisu odustali od neradne nedjelje, samo ju moraju uskladiti s Ustavom.

Na tvrdnje 'mostovaca' da su prikupili dovoljno potpisa za njihovu referendumsku inicijativu, Aladrović je rekao da nema razloga za neko preveliko povjerenje u ono što pričaju saborski zastupnici Mosta, no "zna se kakva je referendumska precedura, neka pokažu potpise i upute ih u Sabor."

"Tema po kojoj su uopće pokrenuli referendum toliko je iracionalna da ne mogu vjerovati da uopće razgovaramo o tome, očito to dosada njihovo sijanje straha, a kasnije možda i sijanje smrti kroz ovakve inicijative rezultira određenim njihovim postupcima", dodao je.

Aladrović je rekao da nema rok dokad će država plaćati testiranje na covid zbog dobivanja potvrda, žele da se ljudi cijepe, da steknu imunitet, imamo zdrav zdravstveni sustav bez opterećenja.

Dodao je kako se u sustavu socijalne skrbi, od kada su uveli obvezu covid potvrda oko 1,1 milijun kuna potrošilo samo na testove. "U centrima za socijalnu skrb procijepljenost je nešto niža, ali iznad prosjeka Hrvatske, a u domovima za starije i nemoćne 85 i 86 posto, tako da tim postocima trebamo biti zadovoljni", ocijenio je.