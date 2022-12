Ministar socijalne politike Marin Piletić u četvrtak je primio predstavnike udruga osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju te poručio da ne vidi razlog za današnji prosvjed udruga jer će novi zakon proširiti mogućnost korištenja prava na osobnog asistenta.

"Nakon dvije godine rada, ovo je jedan od epohalnih iskoraka. Danas oko 4 000 ljudi ima mogućnost korištenja osobnog asistenta, a ta se mogućnost sada podiže na razinu prava za više od 13 000 osoba", izjavio je Piletić nakon sastanka s predstavnicama udruga osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju. Osim što će se pravo na osobnog asistenta proširiti na veći broj osoba, Piletić kaže da se povisuju i satnice asistentima.

Napomenuo je da je nacrt Zakona o osobnoj asistenciji tek pušten u e-savjetovanje, a nakon toga kreće u saborsku raspravu kroz dva čitanja. Naveo je i da je u radnoj skupini za izradu zakona sudjelovao čitav niz udruga.

Na sastanak s ministrom odazvala se predsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Marica Mirić, Helena Melovnik Zrinjski iz GI "Pomozimo djeci s invaliditetom", te saborska zastupnica Ljubica Lukačić. One su podržale Vladine poteze i nisu sudjelovale u prosvjedu na Markovu trgu.

Na sastanku nema udruga koje su prosvjedovale

Na sastanak nisu došli predstavnici Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom SJENA - Zagreb, koja je organizirala današnji prosvjed na Markovu trgu okupivši stotinjak osobe s invaliditetom i članova obitelji djece s teškoćama u razvoju.

Ministar je ustvrdio da je na prosvjedu iznesen čitav niz zahtjeva koji se ne tiču Zakona o osobnoj asistenciji. "Ponavljam, ovo je epohalan iskorak, mogućnost korištenja usluge osobnog asistenta postat će trajno pravo svih osoba kojima treba takva usluga", poručio je ministar.

Prosvjednici su tvrdili da roditelji koji imaju status roditelja-njegovatelja gube s novim zakonom pravo na osobnog asistenta, no ministar je objasnio da oni ni do sada zakonski nisu imali pravo na asistenta. "Ta usluga korelira s uslugom koju pruža roditelj-njegovatelj. Prve tri godine uslugu osobne asistencije financiramo kroz europski socijalni fond+, pa EK to smatra dvostrukim financiranjem", objasnio je ministar. Dodao je i da roditelji, uz to što imaju status roditelja-njegovatelja, za djecu do 18. godine mogu koristiti i uslugu pomoćnika u nastavi.