MINISTAR NAKON SASTANKA SA SINDIKATIMA: ‘U ovom trenutku ne možemo prihvatiti zahtjev za povećanjem osnovice 3+3+3’

Zahtjev sindikata javnih službi za povećanjem osnovice 3+3+3 posto u ovom trenutku ne možemo prihvatiti, poručio je Aladrović, nudimo im ono što smo nudili u početku uz eventualno neke ustupke u materijalnim pravima

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u ponedjeljak da je Vlada blizu dogovora o dodacima Temeljnom kolektivnom ugovoru sa sindikatima državnih službenika, ali u ovom trenutku ne može prihvatiti zahtjev sindikata javnih službi koji žele povećanje osnovice po principu 3+3+3. Sindikatima državnih službi odgovara povećanje osnovice za 6,12 posto (2+2+2), ali još žele dogovoriti dinamiku po kojoj bi bila povećana.

“S državnim službama u visokoj smo fazi finalizacije dogovora i očekujem da na idućem sastanku izdefiniramo cijeli dogovor o osnovici i materijalnim pravima za slijedeću godinu. Našli smo određeni kompromis, mislim da bi obje strane trebale biti zadovoljne”, rekao je Aladrović novinarima.

ALADROVIĆ PORUČIO SINDIKATIMA KAKO OČEKUJE SKORI KRAJ ŠTRAJKA: ‘Plaće će vam rasti iduće godine, znamo kako i koliko’

Aladrović ne vjeruje da plaće u javnom sektoru zaostaju 18,3 posto

Zahtjev sindikata javnih službi za povećanjem osnovice 3+3+3 posto u ovom trenutku ne možemo prihvatiti, poručio je Aladrović, nudimo im ono što smo nudili u početku uz eventualno neke ustupke u materijalnim pravima. Što se tiče dogovora sa sindikatima oko mini analize odnosa plaća u gospodarstvu i javnim službama, dogovoren je sastanak idućeg četvrtka, 21. studenog. Sindikati tvrde da plaće u javnom sektoru zaostaju za realnim sektorom 18,3 posto, no Aladrović ne vjeruje u to.

“Sigurno ne može biti zaostatak za 18 posto, to su nerealni zahtjevi. Mislim da su i sindikati javnih službi reteriranjem od njih na današnjem sastanku shvatili da su to nerealni zahtjevi”, kazao je. Zasad su pregovaračke pozicije sindikata javnih službi i Vlade prilično udaljene, ali pregovori će se nastaviti dok se ne postigne dogovor.

MINISTAR ALADROVIĆ NAKON DRAMATIČNOG SASTANKA SA SINDIKATIMA PORUČIO: ‘Nećemo pristajati na ucjene pojedinaca!’

Sastanak sa sindikatima obrazovanja u utorak, ponuda Vlade ista

“Imat ćemo sastanaka koliko bude potrebno, dok ne dođemo do komprimisnog rješenja”, poručio je ministar. Danas neće biti pregovora sa sindikatima prosvjete u štrajku zbog izvanrednih obaveza ministra, tako da će se održati u utorak.

“Sutra ćemo razgovarati, ali naši stavovi su i dalje isti, očekujemo da ćemo kroz Temeljni kolektivni ugovor riješiti pitanje plaća i u sektoru prosvjete”, istaknuo je Aladrović. Što se tiče moguće zabrane štrajka, rekao je da prvo treba vidjeti kako će završiti sutrašnji sastanak, no u ovom trenutku odbacuje sve spekulacije o represivnom djelovanju prema sindikatima. “I dalje apeliramo na okončanje štrajka, smatramo da je ponuda porasta osnovice za 6,12 posto uz mogućnost povećanja koeficijenata za 2 posto nakon 30. lipnja razumna ponuda”, kazao je.

Potvrdio je će štrajkašima vrijeme provedeno u štrajku za listopad biti plaćeno, a za ubuduće će vidjeti, to ovisi o nastavku pregovora. Na novinarsko pitanje znači li to da prosvjetnim radnicima, ako nastave štrajkati, vrijeme provedeno u štrajku više neće biti plaćeno, Aladrović je odgovorio: “Možemo to i tako gledati, ali vidjet ćemo nakon pregovora”.

NOVI POKUŠAJ DOGOVORA VLADE I SINDIKATA: ‘Treba naći varijantu u kojoj ljudi koji su u štrajku nisu povrijeđeni i poniženi’