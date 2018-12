MINISTAR NAJAVIO PROMJENU ZAKONA I KOMENTIRAO DARUVARCA: ‘Nije dobro da je pušten na slobodu…’

Ministar je izjavio kako na takvim predmetima možemo spoznati i vidjeti iskustva da unaprijedimo naš pravni sustav

Zbog puštanja Darka Kovačević Daruvarca da se brani na slobodi za premlaćivanje 18-godišnjakinje, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković stigao je u Zadar gdje se sastao s predsjednikom Županijskog suda, predsjednicom Općinskog suda te sa županijskim i općinskim državnim odvjetnikom, piše Dnevnik.hr.

Definitivno nije dobro

“Došao sam zapravo vidjeti činjenice koje su u ovome predmetu, da vidim kakav je bio slijed događaja. Ne zato da bih utjecao na bilo čiju odluku, neovisnost pravosuđa je jedan od temelja funkcioniranja pravne države, ali moram znati kakve su činjenice. Jer rješavanje ovog predmeta i stvar da nam okrivljenik nakon 6 mjeseci bude pušten na slobodu, a svi znamo o kakvom se kaznenom djelu radilo i što se sve tu stavlja na teret, definitivno nije dobro”, rekao je Bošnjaković koji je dodao da će iduće godine mijenjati Zakona o kaznenom postupku.

“Na ovakvim predmetima možemo spoznati i vidjeti iskustva da unaprijedimo taj naš pravni sustav, da nam se u budućnosti ovakve stvari ne dese”, rekao je ministar.

‘Postupak je došao u sporiju fazu’

Ministar je došao u Zadar kako bi provjerio kada su se koje radnje poduzimale, odnosno vremenski slijed događaja, te je rekao da je suđenje Daruvarcu opterećeno stvarima na koje se nije moglo utjecati.

“Duboko vjerujem da bi predmet bio završen da se sudac, koji je na njemu radio, nije razbolio. On je danas u bolnici, promijenjen je sudac i postupak je došao u sporiju fazu jer se novi sudac trebao upoznati s predmetom”, rekao je ministar koji je najavio da će se prilikom izmjena ZKP-a poraditi na pravima koja imaju branitelji, a to je “tražiti izuzeće predsjednika suda i raspravnog suca i predsjednika neposrednog višeg suda i zahtjev za delegaciju predmeta na drugi sud”.

Zlouporaba

“Sve su to prava koja su standardi, nije to ništa što drugi sustavi ne poznaju. Međutim pitanje je je li to potrebno ograničiti i spriječiti da to pravo ne bude zloupotrebljeno radi odugovlačenja postupka”, rekao je Bošnjaković, dodajući da još ne može ocijeniti je li u ovom predmetu bilo zlouporaba.