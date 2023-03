Ministar socijale Marin Piletić za N1 je otkrio da nakon slučaja u Zambiji Ministarstvo ide u izmjenu zakona o posvajanju.

“Trenutno nema nikakvih novosti o slučaju. Još jedanput ću ponoviti da smo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave detektirali da smo imali prazninu za posvojenje iz trećih zemalja. S obzirom da su posvojenja unutar RH, ali i unutar zemalja potpisnica Haške konvencije poprilično dobro regulirana tu nije bilo nekakvih zakonskih nejasnoća. U posvojenjima iz tzv. trećih zemalja jasno je da sustav socijalne skrbi nije dosad bio uključen, to sam komunicirao i javno, da mi kao država i društvo ne možemo imati dvostruke kriterije za posvojenje, neovisno o tome otkud djeca dolazila, a posebice ako je to iz onih tzv. trećih zemalja, u ratnim sukobima, gdje su djeca izložena riziku gladi i raznim bolestima…

Do sada je to regulirao Zakon o pravu

Želimo posvojenja iz trećih zemalja u potpunosti izjednačiti s posvojenjima unutar RH i unutar zemalja potpisnica Haške konvencije. Propisali smo i to uskoro ide u saborsku proceduru kroz izmjene Zakona o međunarodnom privatnom pravu gdje je dosad bilo regulirano priznanje stranih sudskih odluka, da sud koji dobije stranu odluku neovisno o zemlji, mora provjeriti jesu li posvojitelji upisani u registar potencijalnih posvojitelja pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Ako jesu i sud prizna stranu sudsku odluku da pravomoćno rješenje dostavi i nama u Ministarstvo, a Zavod za socijalni rad, bivši centri imali bi mogućnost mentoriranja, podrške obitelji kao što to čine šest mjeseci nakon domaćih posvojenja.”, rekao je Piletić Na pitanje postoji li kakva kontrola ili moguća revizija kod obitelji koje su već posvojile djecu iz trećih zemalja odgovara:

“Nemamo razlog sumnjati. Djeca su tu, u evidenciji koja postoji u RH i imaju sva prava. Revizija u ovakvom slučaju kada nemamo nikakve pravomoćne presude koja bi bila pravni temelj da idemo u reviziju je nemoguća.”

'Zašto je burza za roditelja koji je izgubio dijete, ali ne i ministra?'

Voditeljica Nataša Božić puno je detaljnije rešetala ministra zbog nehumanog paradoksa - roditelj-njegovatelj nakon smrti djeteta odmah gubi sva prava te mora na burzu, a državni dužnosnici imaju famozno pravo "6+6"

" Ministre, zašto je burza rada rješenje i spas za majku koja je izgubila dijete, majku-njegovateljicu, a za Gabrijelu Žalac, Ljubicu Lukačić ili sutra vas, kad izgubite mandat, nije spas burza rada, nego imate pravo još šest mjeseci primati punu plaću?", rekla je.

" “Dakle ovako, ovo je zaista delikatno privatno pitanje i nikako ne bih htio da oko ovog pitanja politički polemiziramo kao što su se neki u to već upustili", počeo je ministar , dodajući da ne "želi uspoređivati bol majke ili oca zbog gubitka djeteta s ikakvim pravima", ali da će "taj problem da u slučaju gubitka djeteta prestaje i pravo primanja naknade – riješiti kroz sljedeće izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi koje idu ove godine". rekao je ministar.

'Regulirati ćemo na najdostojanstveniji naćin'

No Božić je podsijetila kako je isto to obećava Nada Murganić, i to još 2017. " Možete li vi sada punom rečenicom obećati da će od 1. siječnja 2024. roditelj-njegovatelj imati naknadu još neko vrijeme nakon smrti djeteta?", nepopustljiva je.

"Upravo tako, to sam rekao, ponovio predstavnicima udruga, da ćemo to pitanje regulirati na najdostojanstveniji mogući način na koji možemo kao država, kao zakonodavac. Da upravo ne dolazimo i dovodimo u pitanje da netko tko ima pravo na neku naknadu u trenutku kada izgubi dijete, zato sam rekao da ne želim ulaziti u političku sferu ulaziti niti davati nekakva obećanja, nego da ćemo to upravo riješiti izmjenama zakona koje sam rekao najavio nekoliko puta.”, ne osobito određeno je govorio ministar.

Nakon niza pitanja u opsežnom intervjuu, u kojem je ministar govorio i o osobnim asistentima. asistenta, kontroverznoj ideju da se država zabilježi na imovinu onih koji primaju socijalnu pomoć, novinarka je ponovo inzistirala na odgovoru.

"Ne bude li 1. siječnja produžena naknada za roditelje njegovatelje, hoćete li se vi odreći prava na 6+6 na kraju mandata?", decidirano je pitala i konačno dobila decidirani odgovor: "Hoću", rekao je ministar.