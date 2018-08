MINISTAR NA ŠPANCIRFESTU: ‘Razmatra se kako pomoći Uljaniku’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u srijedu u Varaždinu da nadležni ministri i institucije razmatraju na koji se način može pomoći Uljaniku, a da to bude u skladu sa zakonom i propisima o državnim potporama, te najavio da će se nakon sjednice Vlade u četvrtak sastati s predstavnicima Uprave Uljanika.

Podsjetio je da je Vlada u siječnju dala jamstvo u iznosu od preko 700 milijuna kuna. „To jamstvo je omogućilo i Uljaniku i 3. maju, cijeloj kompaniji, da funkcioniraju svo ovo razdoblje“, rekao je Plenković odgovarajući na pitanja novinara i dodao da se traži rješenje koje je realno.

„Nadležni ministri, kao i nadležne institucije, razmatraju na koji se način može pomoći, a da to bude u skladu sa zakonom i obveznim propisima kada je riječ o državnim potporama. U svakom slučaju tražimo rješenje koje je realno“, kazao je i naglasio da je u ovom trenutku odgovornost za Uljanik na Upravi brodogradilišta.

„Ono što se dalo prije nekoliko mjeseci je jedan snažan iskorak i ja vjerujem da radnici, koji su i suvlasnici Uljanika, razumiju i znaju što je Vlada napravila u ovome trenutku, ali i ono što su druge vlade učinile u proteklih 30-ak godina za hrvatsku brodogradnju“, rekao je premijer, koji je za sutra, nakon sjednice Vlade, najavio sastanak s predstavnicima Uprave Uljanika.

“Volio bih da postoji barem minimalno povjerenje prema institucijama”

Upitan imali li ministar zdravstva Milan Kujundžić potporu koalicijskih partnera, rekao je da bi volio kada bi u hrvatskoj javnosti postojalo barem minimalno povjerenje prema institucijama kao što je Zavod za sudsku medicinu.

„Nama je izuzetno žao da je došlo do nagle smrti mladoga čovjeka, Mattea Ružića, i izrazili smo i žaljenje i sućut obitelji,” rekao je. Javnost je imala priliku od ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu i liječnice iz Zavoda za sudsku medicinu čuti zbog čega je do toga, na žalost, došlo, rekao je i istaknuo da mu je važno da se unaprijedi funkcioniranje hrvatskoga zdravstva i hitne medicinske službe te ponovio da ministar Kujundžić radi svoj posao.

„Ono što nije dobro je da se jedna takva tragedija od više oporbenih zastupnika koristi u, po mom sudu, neprimjerene politikantske svrhe i to nije dobro i jednostavno se s tim ne slažem i borit ću se protiv toga“, istaknuo je.

Na pitanje je li ministar pretjerao kad je za Božu Petrova i Ines Strenju Linić rekao da nisu dobri liječnici te da će tražiti da im se oduzmu licence, odgovorio da treba „malo vratiti film nazad pa poslušati što su oni rekli na njegov račun“.

“Država se mora obračunati s poreznom evazijom, ali nije cilj opteretiti poduzetnike”

Upitan o poreznoj reformi, Plenković je naglasio da je u protekle tri godine rasterećenja i građana i gospodarstvenika preko 6 milijardi kuna. „Ova priča oko zakona o doprinosima, riječ je tek o javnom savjetovanju. Apeliram na sve da prestanu govoriti o tome kao da je zakon donesen i propis izmijenjen“, pozvao je premijer i dodao da će saslušati sugestije struke, gospodarstva i poduzetnika.

„Sigurno nije cilj opteretiti ih. Jasno je da dolazi do zlouporabe sustava, a mislimo da se svaka odgovorna država mora obračunati s poreznom evazijom koja ruši same temelje poštenog poslovanja, ali to ne znači da treba dodatno opteretiti one koji startaju posao“, zaključio je Plenković.