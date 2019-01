MINISTAR NA METI KRIMINALACA: Nacional objavio fotografije kojima su ga htjeli uništiti, u glavnoj ulozi – kokain i prostitutka

Falsificifrane fotografije u čijem su fokusu ‘ministar Tolušić’, kokain i jedna prostitutka, bili su sredstvo kojim se namjeravalo izazvati potres u Plenkovićevoj vladi

U današnjem izdanju Nacionala objavljene su fotografije kojima se, kako tvrdi autor članka, Berislav Jelinić, željelo politički uništitit potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića te tako izazvati potres u Vladi.

Falsifikati sofisticiranih kriminalaca?

Radi se, navodno, o falsificiranim kompromitirajućim fotografijama ministra Tolušića u kontekstu kokaina i prostitutke.

U ovom pokušaju obračuna, Tolušić se, piše Nacional, našao na meti izuzetno sofisticiranih kriminalaca koji su u kompleksnoj operaciji planirali u medijski prostor plasirati eksplozivne, ali falsificirane fotografije. A da su lažnjak, smatra i SOA.

No do fotografija je došla i SOA (Sigurnosno obavještajna agencija) koja, nakon detaljne analize, tvrdi da se radi o vrlo sofisticiranoj montaži, piše Nacional. Agenti su, između ostalog, ustanovili da su fotografije snimljene u Srbiji, konkretnije u Central Business Apartmanima u Zemunu, no Tolušić tvrdi da u Srbiji nije bio od 2005. godine.

‘Prilično sam siguran tko bi mogao biti iza svega’

Ovaj je slučaj za Naional komentirao i ministar Tolušić. “Radi se o nevjerojatno podmuklom pokušaju kompromitacije, koji nadilazi sve s čime sam se dosad susreo. Ovo nije samo politički, nego i krajnje osoban napad, usmjeren na kompletnu moju obitelj, koji inače traje već neko vrijeme, s tim da je ovo vrhunac svih dosadašnjih gadosti. Upoznat sam s detaljima cijelog ovog slučaja. Radi se o sofisticirano napravljenoj montaži, ali srećom postoji niz okolnosti koje su pomogle razotkriti da je riječ o falsifikatu i hvala institucijama koje su brzo i učinkovito odradile posao.

Međutim, njihov rad na ovom slučaju tek je započeo. Osobno ću učiniti sve kako bih pomogao da se slučaj rasvijetli. Prilično sam siguran tko bi mogao biti iza svega toga. Posljednje dvije godine dirnuli smo u niz osinjih gnijezda u sektoru poljoprivrede i šumarstva i spriječili krađu više stotina milijuna kuna…”, rekao je Tolušić.