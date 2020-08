MINISTAR MEDVED: ‘U Knin su pozvane sve udruge iz Domovinskog rata’; Pozvao na dostojanstveno prisjećanje ‘Oluje’

Obiteljima poginulih uputio je posebno pismo gdje je iskazao žaljenje za njihovim bližnjima, te ih pozvao da zbog aktualne situacije s pandemijom ove godine ostanu kod kuće i da ne dolaze u Knin, te da program prate na televiziji

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved izjavio je u utorak da će obilježavanju vojno-redarstvene akcije Oluja u srijedu u Kninu nazočiti predstavnici svih udruga iz Domovinskog rata, te pozvao na dostojanstveno prisjećanje žrtava.

“Zahvaljujemo se svakom hrvatskom branitelju koji je dao svoj doprinos za oslobađanje Hrvatske i to je tema o kojoj želim danas i sutra razgovarati. Tema 25 godina od operacije Oluja, Dan pobjede koji simbolizira pobjedu u Domovinskom ratu, Dan domovinske zahvalnosti za sve žrtve koje je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu, i Dan hrvatskih branitelja, dan onih čiji je doprinos nemjerljiv”, izjavio je Medved.

Pozvao na dostojanstvo

Pozvao je na dostojanstveno obilježavanje obljetnice Oluje, s mislima “prema svakom hrvatskom branitelju, poglavito prema obiteljima onih koji su izgubili svoje sinove, svoju djecu, svoje očeve, da budemo s njima u mislima i da proslavimo, da obilježimo ovaj dan i sutrašnji dan onako kako to oni zavređuju”.

“Stoga vas pozivam da proživimo ove dane u tim mislima i u molitvama za naše poginule i u zahvali svim hrvatskim braniteljima. Da nam u mislima i molitvama budu oni zbog kojih smo tu, a to je prisjećanje na sve hrabre hrvatske branitelje a poglavito na one koji su život položili u vrijeme operacije Oluja za slobodu naše države. To je moja osnovna poruka i poziv svima koji dođu u Knin, da se dostojanstveno prisjetimo žrtava i dostojanstveno iskažemo zahvalu hrvatskim braniteljima”, poručio je ministar.

Sudjelovat će sve udruge iz Domovinskog rata

Odgovarajući na pitanja novinara nakon svečanosti obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik u Policijskoj akademiji u Zagrebu, na pitanje hoće li biti dopušteno sudjelovanje u svečanosti u Kninu i predstavnicima postrojbi HOS-a, nakon što je premijer Andrej Plenković danas izjavio da znakovlja HOS-a neće biti u protokolu, Medved je naglasio da su na obilježavanje pozvani predstavnici svih udruga iz Domovinskog rata.

“Sudjelovat će sve udruge iz Domovinskog rata, koje predstavljaju sve postrojbe hrvatske vojske i policije. Sve udruge iz Domovinskog rata dobile su poziv, pismo, da upute svoje predstavnike i sve udruge su delegirale svoje predstavnike”, pojasnio je ministar.

Izrazio je žaljenje što je ove godine program svečanog obilježavanja zbog pandemije modificiran, te će mu zbog epidemioloških ograničenja moći nazočiti samo manji broj ljudi. Također, kako je rekao, obiteljima poginulih uputio je posebno pismo gdje je iskazao žaljenje za njihovim bližnjima, te ih pozvao da zbog aktualne situacije s pandemijom ove godine ostanu kod kuće i da ne dolaze u Knin, te da program prate na televiziji.