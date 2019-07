MINISTAR MARIĆ PROGOVORIO O AFERI S KUPNJOM CRKVENOG STANA: ‘Nikada nisam za obnovu crkve utjecao, ne znam o tome ništa’

Ministar državne imovine progovorio je o svojoj aferi s kupnjom crkvenog stana po umanjenoj cijeni te novčanog pomaganja obnove samostana iste crkve

Ministar državne imovine Goran Marić u ponedjeljak je izjavio da on ni jednu kunu iz državnoga proračuna nije usmjerio, niti je utjecao na to da se to učini, za obnovu crkve u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a poručio je i da u cijelom slučaju nije imao nikakve financijske koristi: “Ne. Niti sam mogao, niti jesam, niti znam da je usmjereno. Ne znam o tomu ništa”, odgovorio je Marić novinarima koji su ga pitali je li “usmjerio ijednu kunu iz državnog proračuna za obnovu crkve”, odnosno dijela samostana. Ministar je naglasio da svoju funkciju ministra nikada nije upotrijebio na način “da bi ona bila kompromitirana”.

“Nikada nisam za obnovu crkve niti mogao, niti utjecao, niti znam je li išta donirano iz državnog proračuna. Ja nisam bio zadužen za to uopće, niti sam sudjelovao u obnovi crkve. I ne znam o tome ništa”, rekao je Marić. Ponovio je da je od Franjevačke provincije kupio stan u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu radi toga da se, kako je rekao, prikupi novac za uređenja prostora za studente lošeg imovinskog stanja.

ONI NJEMU STAN, ON NJIMA OBNOVU SAMOSTANA: Franjevac progovorio o poslu s Goranom Marićem; ‘Nisam ga pitao tko to radi’

MARIĆ SE BRANI: ‘Nisam ostvario materijalnu korist u obnovi crkve, dobio sam samo lijepu ljudsku satisfakciju’

Nitko nije imao koristi od toga

“Ono što znam, što je vezano uz kupnju stana, da je on kupljen kako bi se prikupila sredstva Provinciji da bi se uredio prostor u jednom posebnom dijelu za studente lošeg imovinskog stanja. I tu, ne da je netko dobio kunu, nego su samo svi davali da bi se to uspjelo napraviti. I nikome nije ni plaćeno ništa, niti je itko iz toga imao koristi, a kamoli ja”, rekao je ministar.

Marić se u subotu ujutro sastao s premijerom Andrejom Plenkovićem, a novinarima je danas rekao da je premijera izvijestio o okolnostima cijelog slučaja. “I ništa drugo osim toga nije bilo na dnevnom redu”, dodao je. Marić je danas u Kutini potpisao ugovor o darovanju Gradu Kutini pola suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu države radi realizacije projekta “Poduzetnički inkubator PIN“.

SIN MINISTRA IMOVINE USELIO U STAN VRIJEDAN 2,5 MILIJUNA KUNA, MARIĆ TVRDI: ‘Sin mi je podstanar’

MINISTAR GORAN MARIĆ ŠPRAJCU ODGOVARAO NA OPTUŽBE: ‘Otkad sam u politici, ništa nisam stekao’