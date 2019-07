MINISTAR MARIĆ ODBACIO PROZIVKE: ‘Sin mi je podstanar, nema tu nikakvog sukoba interesa’

‘Mislim da sam jedini ministar kojem se analizira gdje mi djeca stanuju. To nije slučajno. Samo ću poručiti da moj sin nije kupio stan, da ga ne treba vući za ruku, da sam ponosan na svoju djecu te da je moj stariji sin odrasla osoba koja ima dijete i koji je podstanar, što se lako može provjeriti u poreznoj upravi’, rekao je Marić novinarima

Ministar državne imovine Goran Marić odbacio je u ponedjeljak optužbe iznesene u medijima po kojima je njegov sin pod sumnjivim okolnostima nedavno uselio u novoizgrađeni stan u Veslačkoj ulici u Zagrebu, približne vrijednosti 2,5 milijuna kuna, dodavši da mu je sin podstanar i da u tom slučaju nema nikakvog sukoba interesa.

“Mislim da sam jedini ministar u Vladi od osamostaljenja države kojem se analizira gdje mi djeca stanuju. To nije slučajno. Samo ću poručiti da moj sin nije kupio stan, da ga ne treba vući za ruku, da sam ponosan na svoju djecu te da je moj stariji sin odrasla osoba koja ima dijete i koji je podstanar, što se lako može provjeriti u poreznoj upravi”, rekao je Marić novinarima u Funtani, nakon skupa o investicijskim potencijalima turističkog zemljišta.

Obitelj poklonila tvrtku jer je on ulazio u politiku

Poručio je “da pometanja i laži neće poboljšati status onih koji su izgubili poslovne prostore, a ima ih više od 500 samo u Zagrebu, onih koji nisu plaćali a sada moraju plaćati ni onih koji pokušavaju nagodbom poboljšati svoj status u imovinsko-pravnim odnosima i naplatiti milijarde kuna”

“S moje strane sve je čisto. Ponavljam žao mi je što mi je sin podstanar. Dakle tu nema nikakvog sukoba interesa”, ustvrdio je Marić.

Upitan zašto je svom prijatelju Zvonku Šariću poklonio obiteljsku tvrtku iako je na računu imala više od 800 tisuća kuna te stan vrijedan milijun kuna, Marić je kazao da ta obiteljska tvrtka više ne postoji već deset godina i da su njeni vlasnici bili sin i supruga.

“Oni su poslovne udjele prenijeli sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. To nije poklonjeno, prenijeti su poslovni udjeli, to je bilo njihovo pravo, i njihov poslovni odnos”, rekao je Marić, objasnivši kako su oni to učinili da bi on mogao ući u politiku bez ikakvih opterećenja. “Nisam želio da oni imaju u vlasništvu išta svoje. Eto, to je jedini razlog”, rekao je Marić.

GORAN MARIĆ PROGOVORIO O SVOJOJ IMOVINI: ‘Sve sam stekao prije uključivanja u politiku’

Diskutabilno useljenje ministrovog sina u novi stan

Ustvrdio je pritom da nije nikada bio u sukobu interesa niti je ikada koristio svoju političku ulogu radi stjecanja koristi, poticanja, pogodovanja.

“Nikada to nisam činio, niti ću to činiti. Ali oni koji su navikli da 30 godina ne dobiju fakturu od države i oni koji žele silom naplatiti milijardu kuna, misleći da sam prepreka u nagodbi, neka i dalje to naručuju i takve članke pišu”, zaključio je Goran Marić.

Internetski portal Index objavio je u ponedjeljak da način na koji je sin ministra Ante Marić nedavno uselio u novoizgrađeni stan u Veslačkoj ulici od 136 kvadrata, približne vrijednosti od 2,5 milijuna kuna, otvara niz pitanja. Portal je pritom naveo da Ante Marić stanuje u stanu kojem je, prema podacima iz zemljišnika, vlasnik tvrtka Veslačka nekretnine. Riječ je o tvrtki kćeri Šted Investa, u kojoj je ministar Marić bio direktor od 2005. do 2008., kada se povukao jer je ušao u sabor kao zastupnik HDZ-a.

GORAN MARIĆ PROGOVORIO O SVOJOJ IMOVINI: ‘Sve sam stekao prije uključivanja u politiku’