Ministar Zdravko Marić gostovao je u RTL-u Danas. Sutra nas očekuju poskupljenja, no postoji opasnost da idući tjedan na tržištu cijena još skoči.

"To je ono što cijelo vrijeme govorimo, a to je da cijene nitko ne može predvidjeti. Danas smo došli, do gotovo najviših povijesnih razina cijena sirove nafte, na svjetskim tržištima", izjavio je ministar. Upitan je o potencijalnoj mogućnosti da ćemo gorivo točiti po 15 kuna, kaže da o tome ne bi spekulirao.

"Dugo vremena smo govorili da kada budemo smatrali da je potrebno ući u sustav trošarina da ćemo to napraviti i to smo danas i napravili uz ograničenje marže proizvođača odnosno trgovaca. Snižena je i trošarina za dizel za 40 odnosno 20 lipa", rekao je.

Prostor za reakciju

Komentirao je i prostor za reakciju ako cijene na tržištu skoče i idući tjedan. Rekao je da je kod benzina nešto veći prostor, u smislu trošarina. Kod dizela je puno manji jer znamo i sami da je država uvela nižu trošarinu na dizel nego na benzin.

"Najveći dio gospodarstva je na dizelu, bez obzira na okolišni dio, ja ovdje govorim isključivo na gospodarski dio. I tada je išla s originalnim prijedlogom, koji je na snazi do današnjeg dana, da je recimo 3,06 trošarina dizel, a 3,86 trošarina na benzin", poručio je.

Komentirao je opciju nižeg PDV-a na gorivo. "Što se tiče PDV-a, nemojmo zanemariti da iz PDV-a, kao našeg najizdašnijeg prihoda, isplaćuje čitav niz rashoda, od mirovina, zdravstva, socijale, plaća itd. Ne možemo sve naše probleme rješavati, isključivo i samo poreznim sustavom i snižavanjem poreza", izjavio je.

Komentirao je broj ruskih tvrtki koje su ovom trenutku pod sankcijama u Hrvatskoj. "Grupacija Đuro Đaković je jedna zdrava firma u Slavonskom Brodu. Svi dobro znamo kakva je gospodarska situacija na istoku Hrvatske. S druge strane i ti podaci koji govore o tome da se radi o dobroj i zdravoj firmi. To je kompanije koji dugi niz godina posluje isključivo s Europskom unijom i zapošljava 872 zaposlenika i ima još minimalno 150 kooperanata", izjavio je.