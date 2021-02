MINISTAR MALENICA: ‘Svjedoci smo kampanje koja se temelji na diskriminaciji i govoru mržnje’

‘Zadnjih nekoliko dana svjedoci smo kampanji koja se temelji na diskriminaciji i govoru mržnje. Svi smo pozvani da gradimo društvo koje će se temeljiti na toleranciji i uključivosti’, poručio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je u srijedu da smo zadnjih dana svjedoci kampanje koja se temelji na diskriminaciji i govoru mržnje te poručio kako smo svi pozvani graditi društvo koje će se temeljiti na toleranciji i uključivosti.

“Zadnjih nekoliko dana svjedoci smo kampanji koja se temelji na diskriminaciji i govoru mržnje. Svi smo pozvani da gradimo društvo koje će se temeljiti na toleranciji i uključivosti. Danas se radi o HDZ-ovcima, a sutra se može raditi o nekim drugim skupinama”, rekao je Malenica u Dnevniku HTV-a nakon što je portal Index od čitatelja tražio da se izjasni je li čovjek ili član HDZ-a.

HDZ je jučer najavio da će poduzeti pravne korake

Poduzeli su određene pravne radnje i u dijelu kaznene prijave i prijave Hrvatskom novinarskom društvu kojeg su pozvali da reagira, rekao je ministar Malenica. Ne slaže se sa SDP-om da je riječ o oštroj kritici vlasti, istaknuvši da je više nego očito da se radi o diskriminaciji i govoru mržnje. “Prema Ustavu svatko ima prava i slobode bez obzira na spol, dob, političko ili vjersko opredjeljenje i sukladno tome ovo o čemu svjedočimo je diskriminacija”, podsjetio je Malenica, dodavši da to propisuju i zakoni.

Upitan jesu li slučaju riječkog kafića pridali preveliku važnost, odgovorio je da su pridali važnost diskriminaciji skupine ljudi koja ima određeno političko opredjeljenje. “O tome se ovdje radi, nije ovdje riječ o sukobu pojedinca s nama, već se radi o našoj reakciji na diskriminatorno ponašanje i bitno je da dođe do reakcije u društvu da se osudi ovakvo ponašanje i da se to ne prelije na neke druge skupine ili na jači govor mržnje ili fizičke radnje”, poručio je Malenica.

Predsjednik države dužan poštivati proceduru

Vezano uz izbor predsjednika Vrhovnog suda, istaknuo je da je predsjednik države dužan poštivati proceduru, a to je da Državno sudbeno vijeće (DSV) raspisuje javni poziv, na koji se javljaju svi koji ispunjavaju uvjete i on onda, sukladno proceduri, predlaže kandidata Hrvatskom saboru koji glasa o njegovom prijedlogu. “Kada predsjednik ne bi to ispoštovao, kršio bi Zakon o sudovima i postupio bi protupravno. Očekujemo da, ako neće podržati ni jednog kandidata, obavijesti DSV i da ide novi javni poziv. To bi bilo odgovorno i na taj bi način on poštivao svoju ustavnu ovlast te Zakon o sudovima”, rekao je ministar pravosuđa i uprave.

Vezano za izmjene stečajnog zakona, ministar Malenica je rekao da izmjene idu u dva smjera. Jedan je da se usklađuju s europskim propisima i direktivama, a drugi je da se čitav postupak revidira. Uvodi se sustav kontrole i nadzora nad stečajnim upraviteljima.

Dosad su predsjednici Trgovačkih sudova nadzirali i suce, a posredno i stečajne upravitelje. Kroz izmjene zakona Ministarstvo pravosuđa i uprave preuzet će kontrolu i nadzor nad stečajnim upraviteljima, ali i nad postupkom certificiranja, licenciranja, usavršavanja i njihove profesionalne odgovornosti. “Vjerujemo da ćemo time dobiti jedan iskorak u području stečajnih postupaka koji ćemo učiniti više otvorenijim i transparentnijim”, poručio je ministar Malenica.