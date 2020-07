MINISTAR MALENICA OPISAO KOJE SIMPTOME IMA, NAVEO DESETAK KONTAKATA: ‘Stalno razmišljam gdje sam se mogao zaraziti’

Zaraženi ministar uprave: ‘Jučer ujutro sam osjetio nekakve prve simptome, tako da sam se obratio liječniku koji me uputio na testiranje’

Ministar uprave Ivan Malenica pozitivan je na koronavirus, osjeća se dobro i nalazi se u samoizolaciji, izvijestilo je danas Ministarstvo uprave. U razgovoru za Dnevnik.hr rekao je da se sad osjeća bolje i kakve je imao simptome bolesti.

“Danas se bolje osjećam nego jučer. Jučer ujutro sam osjetio nekakve prve simptome, tako da sam se obratio liječniku koji me uputio na testiranje, tako da sam danas saznao da sam pozitivan na koronu. Imao sam mučninu, povraćanje i povišenu temperaturu, 37,5”, rekao je danas za Dnevnik Nove TV Malenica.

Gdje se zarazio?

Dodao je kako ne zna gdje se mogao zaraziti. “Razmišljam svo ovo vrijeme gdje sam se mogao zaraziti. Stvarno mi ne pada ništa na pamet, ne znam stvarno”, odgovorio je na pitanje zna li gdje se zarazio.

Nakon sjednice Vlade u četvrtak, otišao je u Šibenik. Kaže da je naveo oko desetak ljudi kao bliske kontakte te da su to uglavnom članovi uže i šire obitelji.

Vrijeme u samoizolaciji planira provesti radeći, ali i čitajući neke knjige kako bi korisno iskoristio vrijeme. “Imam dosta knjiga koje sam kupovao i nisam ih pročitao. Iskoristit ću sad ovu samoizolaciju da ih pročitam”.

Neće moći položiti prisegu

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je danas da kandidat za ministra pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji je pozitivan je na koronavirus, neće moći položiti prisegu dok se ne steknu zdravstveni uvjeti, a mijenjat će ga državni tajnik kojeg će izabrati vlada.

„Malenica je sada u samoizolaciji i u četvrtak kada budemo raspravljali o programu vlade i ministrima on neće biti nazočan. S obzirom da je on kandidat za ministra pravosuđa i uprave glasovati ćemo o njemu ali će njegov mandat u punom smislu riječi početi teći onog trenutka kada položi prisegu”, rekao je Bačić novinarima nakon sjednice saborskog kluba HDZ-a.

Pojasnio je i kako Malenica u ovom trenutku neće položiti prisegu dok se ne steknu zdravstveni uvjeti da ju može položiti ili će u idućih nekoliko dana, u ovisnosti o širenju epidemije u Hrvatskoj, možda i prići izmjenama saborskog Poslovnika gdje bi se – osobama koje su oboljele ili su u samoizolaciji, omogućilo da putem video-linka glasuju o bilo kojim aktima. No, rekao je Bačić, za to je potrebna promjena Poslovnika po hitnom postupku pa će o tome još vidjeti.

Tko će ga mijenjati?

Naveo je i da kada je u pitanju rad ministra njega uvijek može mijenjati državni tajnik, ali prisegu umjesto ministra nitko drugi ne može položiti.

„Malenica da bi počeo s radom mora položiti prisegu. Ali, kada bi i položio prisegu on opet ne može raditi jer mora biti u samoizolaciji. Činjenica da nije položio prisegu u bitnome ništa ne mijenja jer ionako ne bi mogao raditi. Njega će mijenjati državni tajnik kojega će vlada, nakon što bude konstituirana, izabrati. Poslove upravljanja ministarstvom pravosuđa i uprave će do povratka ministra Malenice na svoju dužnost i polaganja prisege će obavljati za to imenovani državni tajnik”, kazao je Bačić.

