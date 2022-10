U Beogradu je danas počelo pripremno ročište u postupku protiv četvorice umirovljenih hrvatskih vojnih pilota, ali ga je sudac već na početku iz formalno-procesnih razloga odložio, a ponovno zakazao za 16. studenoga. Tu je odluku prokomentirao ministar pravosuđa Ivan Malenica kazavši da i to pokazuje kako je taj psotupak farsa.

“Paradoksalno je da odvjetnik po službenoj dužnosti govori da je ratni zločin počinjen. Čemu onda suđenje? Imamo zloupotrebu instituta univerzalne jurisdikcije koji se izvrće i krivo tumači. Ovo je grubo kršenje prava hrvatskih pilota”, rekao je Malenica.

'Srbija to koristi kao sredstvo političkog obračuna'

Dodao je da je njegovo ministarstvo pokušalo razgovarati s ministarstvom pravosuđa Srbije kako bi se ukinula univerzalna jurisdikcija, ali da nakon održanih nekoliko sastanaka srpsko ministarstvo nije više htjelo surađivati.

“Mi smo sa Srbijom pokušali razgovarati još od 2018. godine o ukidanju njihovog zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Srbija je u ovom konkretnom slučaju to zloupotrijebila i koristi je kao sredstvo političkog obračuna. Svaka država ima univerzalnu jurisdikciju, ali sigurno je ne koristi tako kako oni to rade”, rekao je Malenica.

On smatra da Srbija pokušava pokazati da Hrvatska nema vladavinu prava.

“Mi smo, zapravo, unazad mjesec dana, kad je zaprimljen poziv, jasno rekli da je ovdje riječ o kršenju međunarodnih propisa, ali i zakona Republike Hrvatske. Konvencija o univerzalnoj sudskoj pomoći ovdje je prekršena”, rekao je ministar ponovivši da Ministarstvo pravosuđa nije primilo poziv za ročište, a ni optužnicu.

'Da je bilo zločina, Haški sud bi to procesuirao'

“Ovaj postupak i ovaj događaj koji se dogodio na Petrovačkoj cesti istraživao je Haaški sud. Da je postojalo elemenata ratnih zločina, onda bi vjerojatno i haški sud to procesuirao. To se nije dogodilo. Isto tako, ovaj događaj se dogodio na području BiH. Da se nešto dogodilo, onda bi valjda i pravosuđe u BiH nešto pokrenulo. Da je bilo bilo čega, sud bi o tome odlučivao. Da je tu bilo elemenata, Haaški sud bi to procesuirao, međutim, ni Haaški sud ni bosansko tužiteljstvo nije postupalo u ovom slučaju”, rekao je Malenica.

Na pitanje smatra li da je je ročište namjerno odgođeno na datum dva dana prije obilježavanja pada Vukovara, ministar Malenica je rekao: “Čujte, ništa nije slučajno.”

Također je rekao da je ishod tog procesa izvjestan i da čvrsto stoji u obrani pilota.