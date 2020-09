MINISTAR MALENICA KRITIZIRAO PREDSJEDNIKA: ‘Milanović stvara negativnu sliku o čitavom nizu institucija. To je neprihvatljivo’

Ministar je najavio novu strategiju suzbijanja korupcije, kaže kako Vlada radi na antikorupcijskom paketu

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao brojna otvorena pitanja u aferi Janaf.

Na samom početku kazao je kako nije bio u famoznom klubu Dragana Kovačevića te da ga ne poznaje. Na pitanje misli li da predsjednik države omalovažava DORH, odgovara: “Mislim da da. Ta njegova izjava od prije koji dan je dovela u pitanje neovisnosti niza institucija. Ta izjava generira nepovjerenje građana u institucije. Predsjednik Milanović stvara negativnu sliku o čitavom nizu institucija. To je neprihvatljivo”, kazao je ministar.

‘Mislim da u istragu nije bilo uključeno više od 10-ak ljudi’

On sam kaže da je o aferi saznao na jutro kad je došlo do uhićenja. “Radilo se o izvidima i tu uski krug ljudi u policiji i DORH-u zna za te aktivnosti. Ovdje vidimo da se radilo o godinu dana. Otkrivanje podataka iz tih izvida predstavljalo bi kazneno djelo. Ja mislim da tu nije više od desetak ljudi koji su bili uključeni u to. Dajući nekome podatke o tome da se prati nekoga dovelo bi do kompromitacije postupka. Ja sam saznao to jutro kad je došlo do uhićenja”, istaknuo je Malenica.

Javnost je iznenadila i činjenica da se za šefove državnih poduzeća koji upravljaju s ogromnom količinom novca ne radi sigurnosna provjera.

“Što se tiče sigurnosnih promjena, imamo određenu državnu razinu sigurnosnih procjena. O tom pitanju se može raspraviti. Jedna od aktivnosti može biti i izmjena Zakona kojim se 2012,. baš u vrijeme Milanović, ukinulo sigurnosnu procjenu”, rekao je Malenica.

‘Premijer nije smio znati’

“Zakon je jasan. Izvidi su tajne radnje i nikome se ne smije reći ili indirektno reći. Premijer nije smio znati da se određene radnje rade nad osobama”, dodao je.

Tvrdi da je moguće da se dogodi još ovakvih priča. “Moguće je. Mjere su bile godinu dana. Da je nekome netko rekao, pitanje bi li ovi izvidi završili kako su završili, dakle uhićenjima ili ne. Vjerujem da je ovo zakonsko uređenje, da su izvidi tajni, da je to dobro”, istaknuo je.

Kaže kako je i uhićenje Josipe Rimac bilo iznenađenje za njega. “Poznajem kazneno zakonodavstvo i znao sam da nisam smio biti obaviješten. To je bilo iznenađenje za mene”, kaže Malenica.

Nova strategija protiv koruocije

Ministar je najavio novu strategiju suzbijanja korupcije. “Radimo na jednom antikorupcijskom paketu. Strategija je niz mjera protiv korupcije. Jasno smo dali do znanja da smo dobri na području represije, ali da smo lošiji na području prevencije. Pojačat ćemo prevenciju, o provjerama ćemo sigurno razgovarati. Od jačanja USKOK-a, idemo urediti područje lobiranja, koje do sada nije bilo uređeno, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o zaštiti zviždača, čitav niz mjera zajedno sa strategijom”, kazao je.