MINISTAR KUŠČEVIĆ POMOGAO 22-GODIŠNJEM BATINAŠU IZ SUPETRA: Učinio mu uslugu dok je zbog vandalizma ležao u srpskom zatvoru

Pojavljuju se novi detalji vezani uz napadače koji su u pritvoru zbog nedjeljnog napada na četvero sezonskih radnika i vatrogasca u Supetru

Ministar uprave Lovro Kuščević je zajedno s diplomatima pomogao 22-godišnjem Viliju M. jednom od dvojice napadača na sezonce u Supetru, da se javi obitelji iz pritvora u Srbiji, gdje je ležao u kolovozu prošle godine zbog pljačke i uništavanja benzinske postaje u Vrčinu pored Beograda, doznaje Index.hr. Mladić je bio dio skupine torcidaša koja je opustošila postaju i na njoj ispisivala ustaško znakovlje, a osuđen je na 30 dana zatvora. HDZ-ovac Marino Kaštelan, načelnik Pučišća, mjesta u kojem živi Vili M., potvrdio je Kuščevićevu intervenciju

“Brat mu je bio zamolio da se pomogne, da se dođe do nekog kontakta s njim, da bar ima informaciju je li živ, je li dobro, je li zdravo, nisu imali nikakvu informaciju. Obratio se bio meni u Općinu i mislim da sam tada kontaktirao ministra Kuščevića i da je Kuščević zvao nekog u veleposlanstvu ili Ministarstvu vanjskih poslova i da se došlo do povratne informacije da je sve u redu”, kaže Kaštelan, koji se na Facebooku još 5. listopada prošle godine pohvalio dobrom suradnjom s ministrom, jer je na svaku molbu on spremno odgovarao.

BRUTALAN NAPAD U SUPETRU: ‘Njih 20 iskočilo je odasvud, krenuli su na nas urlajući – tko je od vas Srbin, ubij Srbina’

HULIGANI PRETUKLI I SUPETARSKOG VATROGASCA: ‘Tomo je krenuo pomoći slabijima i suprotstavio se grupi od 15-ak momaka

WhatsApp ministar

Kaštelan u statusu spominje i srbijansku pustolovinu Vilija M. i reakciju, kako ga naziva “WhatsApp ministra”, zbog koje se “pritvoreni Bračani se uspiju javiti svojima doma”. Još je napisao kako se “Lovru zove jer se zna da će učiniti što god je moguće i zakonski utemeljeno”, i dodao kako “nije ovo hvalospjev, on jednostavno živi onu svoju poznatu: Hrvatska je jaka koliko je jaka naša najmanja općina, naše najmanje selo.”

Kuščević je tada odgovorio: “Ne radim svoj posao radi slave i hvale, no hvala Ti Marino na ovim riječima. Diljem Hrvatske ima tisuće ljudi koji bi ovako mogli napisati, no najljepše je kad te se tvoji sjete. Zajedno, uz Božju pomoć, možemo stvoriti modernu, učinkovitu i bogatu Hrvatsku u kojoj će svatko raditi najbolje što može i konkretno joj doprinositi. I hvala Vam što ste i vi dio tog tima.” No, sada nije odgovorio na pozive novinara, kao niti dužnosnici u Ministarstvu vanjskih poslova, koji su održavali kontakt s dvojicom Bračana.

TORCIDA U SRBIJI OPLJAČKALA BENZINSKU PUMPU: Prije nego su otišli išarali su i ustaško U

CURE DETALJI O NAPADAČIMA IZ SUPETRA: Jedan od njih je lani završi u srpskom zatvoru

Nije bio osuđivan

Oni su, kao dio skupine bili izvedeni pred Prekršajni sud u Beogradu, ali nema detalja o tome je li Vili M. kažnjen zbog svojih postupaka. Zna se jedino da u Hrvatskoj nije bio osuđivan. Načelnik Kaštelan je osudio svako nasilje po bilo kojoj osnovi, ali se usprotivio etiketiranju i kolektiviziranju krivice, ne želeći okriviti cijelu Torcidu za nemili događaj od nedjelje: “Niti možeš ustaše sve označit kao negativce, niti partizane kao pozitivce.”

Na potezu je ministar Kuščević, koji se možda upleo u još jednu aferu, nakon one s imovinskom karticom.

TORCIDAŠI U SRBIJI PRITVORENI NA 30 DANA: Obitelji se žale da ne znaju što im se događa te da nemaju nikakav kontakt

DETALJI NAPADA U SUPETRU: ‘Udarali su ih rukama i nogama po tijelu. Nanijeli su im brojne hematome, kontuzije i frakture’