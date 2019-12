MINISTAR KUJUNDŽIĆ NAJAVIO: Liječnicima će dug za prekovremeni rad biti isplaćen kroz nekoliko mjesečnih rata

Neslužbeno se procjenjuje da bi ukupni dug, koji bolnice trebaju isplatiti zajedno s kamatama, trebao iznositi oko 1,5 milijardi kuna

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u utorak da prema preliminarnim izvješćima na temelju podataka iz bolnica ukupni dug liječnicima zbog pogrešno obačunatih prekovremenih sati proteklih godina iznosi oko 700 milijuna kuna bez kamata, što će im biti isplaćeno kroz nekoliko mjesečnih rata.

“Definitivne brojeve nemam, moja financijska služba je to zatražila od bolnica. Broj koji se sada preliminarno spominje, ako se ne bude išlo na zatezne kamate i i druge oblike tužbi, jest oko 700 milijuna kuna”, izjavio je Kujundžić novinarima prigodom otvorenja dnevnih bolnica u Kliničkoj bolnici Dubrava.

“Omaška se dogodila 2013. godine, kada za dežurstva nisu obračunali dodatke za odgovornost i uvjete rada, a sada to treba ispraviti. Kao što smo rješavali druge probleme, riješit ćemo i to. S liječnicima ćemo dogovoriti kad će im to biti isplaćeno, kroz nekoliko mjeseci u ratama”, izjavio je Kujundžić.

Donesena odluka

Primjerice, KB Dubrava svojim zaposlenicima za pogrešno obračunati prekovremeni rad od 2013. do danas duguje između 5 i 6 milijuna kuna.

Kujundžić je najavio da će pregovori o načinu vraćanja duga započeti čim u Ministarstvo zdravstva stigne odluka Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je prije tjedan dana donio odluku po kojoj zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaća za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaća za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na uvećanje plaća i za prekovremeni rad.

Neslužbeno se procjenjuje da bi ukupni dug, koji bolnice trebaju isplatiti zajedno s kamatama, trebao iznositi oko 1,5 milijardi kuna.