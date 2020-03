‘VIRUS MOŽE TRAJATI DO SRPNJA’: Ministar dao procjenu i odgovorio hoćemo li do tada biti pod ovim mjerama

Ni najstrože mjere ne jamče da će se virus zaustaviti, ističe ministar, ponovo ističući osobnu odgovornost svakog građana

Ministar zdravstva Vili Beroš za RTL Direkt komentirao je oštre mjere koje su stupile na snagu od ponoći. četvrtak iza ponoći na snagu stupa odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom se na mjesec dana otkazuju svi javni događaji i zatvara većina trgovina u Hrvatskoj kao mjera sprječavanja širenja epidemije koronavirusa čime se stubokom mijenja društveni život u zemlji.

OD PONOĆI SU U HRVATSKOJ NA SNAZI RIGOROZNE MJERE ZBOG KORONAVIRUSA: Evo što se sve mijenja u našim životima

Sve poteze temeljili na struci

“Mi smo sve svoje poteze temeljili na stručnim procjenama. Mislimo da su pravodobne, to pokazuje i rezultat. Lako je zatvoriti sve aktivnosti, međutim tada život staje. To nije dobro. Ali ni tako nije sigurno da ćemo zaustaviti širenje virusa”, poručio je ministar.

Na pitanje što je potrebno da se uvedu još strože mjere odgovara nešto neodređenije: “Ako broj oboljelih bude puno veći nego sada, ako širenje bude veće nego sada, onda ćemo razgovarati o mjerama.”

OGLASILI SE ZARAŽENI LIJEČNICI S REBRA KOJI SU PUTOVALI U AUSTRIJU: ‘Nismo prekršili zabrane i nismo zatajili putovanje’

Više testiraju, ali to ne daje rezultate

Na prigovore kako Hrvatska provodi premalo testova, primjerice u Sloveniji je testirano 8730 osoba, u Hrvatskoj 1171, ponavlja kako se u Hrvatskoj sluša struka koja je tako odlučila i kako joj rezultati daju za pravo.

„Ne znam zašto oni testiraju toliko više bolesnika. Međutim, njihovi rezultati zaustavljanja širenja su loši. Naša struka je to odlučila i mi se toga držimo“, rekao je i dodao:

‘Znamo tko nam je neprijatelj’

“Mi smo svjesni situacije, transparentni smo. Sve svoje postupke baziramo na stručnom uvjerenju. Znamo tko nam je neprijatelj i nastojimo biti što spremniji”, kazao je.

CAPAK OTKRIO HOĆE LI I HRVATSKA U KARANTENU I DODAO: ‘Nismo sigurni da oni koji su preboljeli koronavirus ne mogu dalje širiti bolest’

Na pitanje do kada misli da bi mjere opreza mogle trajati, rekao je: “Teško je dati procjenu. Ako se koronavirus bude ponašao u skladu sa svim epidemijama, sigurno je da može trajati do lipnja ili srpnja”, poručio je ministar.

Na pitanje hoćemo li do tada biti pod ovim strogim mjerama, Beroš je rekao: “Ako i to bude tako, to neće biti strašno. Bitno je da to preprodimo i krenemo dalje” rekao je ministar.

BOŽINOVIĆ NAJAVIO APLIKACIJU ZA PRAĆENJE KRŠITELJA SAMOIZOLACIJE: ‘Nećemo se libiti kažnjavati ih’

Ima li dovoljno ljudi u zdravstvenom sustavu?

Kada je preuzimao dužnost, rekao je da je primarni problem u zdravstvenom sustavu nedostatak liječničkog kadra. Ovih dana zdravstvo se suočava s nezabilježenom krizom, ali šalje poruku da ljudi u sustavu ima dovoljno, čak i unatoč zaraženim liječnicima, a posredno i djelatnicima u samoizolaciji. No, što ako ih se veći broj zarazi?

“Odluka u mobilizaciji zdravstvenih radnika mi omogućuje da popunimo praznine gdje ih nedostaje. U ovom trenutku to ne predstavlja opasnost”, jasan je ministar.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.