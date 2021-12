Dugo najavljivane izmjene Zakona o radu koje se odnose na gotovo milijun i 600 tisuća radnika, trebale bi regulirati i rad od kuće, javlja RTL.

"Dobro je od doma raditi jer odmah sam na poslu. Probudim se nešto prije radnog vremena i to je to. Opet nedostatak toga je što nema, teže je komunicirati s kolegama, neke stvari je jednostavnije urediti uživo“, kaže Zagrepčanin Janko Turk.

Prema istraživanju portala MojPosao u 100 velikih tvrtki, 45 posto njih svim zaposlenicima nudi opciju rada od kuće, 32 posto to omogućava samo za određene odjele, dok 23 posto kompanija ne nudi rad od kuće.

Takva vrsta rada zbog pandemije je bila više pravilo nego iznimka, pa se zato radi na izmjenama Zakona o radu. Još se pregovara oko toga kako će se nadoknaditi režijski troškovi zaposlenicima.

Nepoznanica i kako definirati ozljede na radu

"Smatramo da je to najjednostavnije urediti u mogućnosti paušala, odnosno maksimalnog iznosa koji bi se plaćao radnicima. To bi uključivalo različite vrste, da li troškove interneta, električne energije. U ovom trenutku nismo došli do definicije iznosa, ali siguran sam da taj dio neće biti teško izdefinirati", kaže minstar Josip Aladrović.

Poslodavcima je važno, a to tek treba dogovoriti s Ministarstvom financija, da paušal za režije bude neoporeziv. Nepoznanica je i što u slučaju ozljede na radu, ako se ona dogodi kod kuće. Sud u Njemačkoj dosudio je odštetu muškarcu koji je pao niz stube dok je iz sobe išao u kućni ured.

"Zbog pojedinačnih slučajeva ne smijemo robovati globalnim trendovima, odnosno da ne prihvatimo trendove i da se ne nametnemo kao konkurentna zemlja“, smatra Aladrović.