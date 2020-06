MINISTAR IMOVINE O AFERI VJETROELEKTRANE: ‘Nije mi bilo neobično, jer me ljudi svaki dan zovu; Svatko želi platiti što manje’

Moja i procjena službenika koji rade na tom predmetu bila je da to nije dobro za Hrvatsku, za njen proračun, kazao je, dodavši da u izjavama mora biti oprezan, jer se radi o istražnom postupku

Ministar državne imovine Mario Banožić rekao je u ponedjeljak kako je uobičajena procedura da investitori pokušavaju stvoriti povoljniju poziciju u „predmetima“ gdje je vlasnik država, kako bi se skratio postupak, no ako se procijeni da je to loše za hrvatsku državu “tada se to ne činite.”

„To vam je uobičajena procedura kad je riječ o investitorima, svatko pokušava što manje platiti, što više skratiti procedure“, rekao je Banožić za N1 televiziju upitan je li točno da je HDZ-ova Josipa Rimac, uhićena u aferi Vjetroelektrane, pokušala utjecati i na njega kako bi se pogodovalo poduzetnicima.

JOSIPI RIMAC I JOŠ ŠESTERO OSUMNJIČENIH SUDAC ODREDIO JEDNOMJESEČNI ISTRAŽNI ZATVOR: ‘Ona nije u najboljem stanju, ali je jaka žena’

“To je nešto čemu smo ja i službenici Ministarstva izloženi svakodnevno, stvar je u tome hoćete li vi nešto učiniti ili ne. Ako treba nešto pomoći, skratiti ili ubrzati postupak da se čim prije dođe do investicije, ja sam prvi za to. No, ako procijenite da se radi o nečemu što nije dobro, što je loše za hrvatsko društvo tada to ne učinite“, rekao je ministar u čijem Ministarstvu, prema pisanju medija, Rimac nije naišla na razumijevanje.

Moram biti oprezan u izjavama, jer se radi o istražnom postupku

Objasnio je kako njegovo Ministarstvo u obavljanju poslova za račun i u ime države treba napraviti procjenu svake aktivnosti i posla. „Moja i procjena službenika koji rade na tom predmetu bila je da to nije dobro za Hrvatsku, za njen proračun“, kazao je, dodavši da u izjavama mora biti oprezan, jer se radi o istražnom postupku.

PLENKOVIĆ SE OSVRNUO NA UHIĆENJA HDZ-OVACA PA OPASNO BOCNUO BERNARDIĆA: ‘On mora ići na edukacije…’; nije poštedio niti Milanovića

Na opetovani upit kako je Rimac to radila, je li se pozivala na druge dužnosnike, Banožić je ponovio kako se radi o uobičajenoj proceduri kad je riječ o investitorima, u kojoj svatko pokušava što manje platiti, a što više skratiti proceduru.

„Nije mi neobično, jer me ljudi svaki dan zovu“, uzvratio je na upit je li ga iznenadio poziv Josipe Rimac.

Ministar je rekao da ga USKOK nije kontaktirao te kako će se, pozove li ga, odazvati. To je moja obveza, rekao je.