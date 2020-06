MINISTAR I PREMIJEROVA SURADNICA POD POVEĆALOM: ‘Prijete nam milijuni eura kazne, Ćorić je pogodovao ili je nesposoban’

Aferu vjetroelektrane za Net.hr je prokomentirao SDP-ov Peđa Grbin

Mjesec dana prije parlamentarnih izbora Hrvatsku, hrvatsku Vladu, ali i vladajući HDZ potresa “afera vjetroelektrane” u kojoj je pod istragom i nekoliko dužnosnika te stranke, počev od, u međuvremenu smijenjene državne tajnice u Ministarstvu uprave i bivše gradonačelnice Knina Josipe Rimac, također žurno smijenjene pomoćnice ministra gospodarstva Ane Mandac, načelnice općine Gračac Nataše Turbić pa do nekoliko kninskih gradskih vijećnika.

Sumnja se da su primali mito za “guranje” lani dovršenog projekta vjetroelektrane Krš-Pađene kod Knina, vrijednog 1,8 milijardi kuna, čiji je investitor tvrtka C.E.M.P. Milenka Bašića iz Posušja u BiH.

NOVI DETALJI: Josipa Rimac je zbog vjetroelektrane htjela maknuti točku s dnevnog reda sjednice Vlade; ‘U više navrata me zvala…’

‘Ovo postaje jedna od najvećih korupcijskih hobotnica’

U konačnici, C.E.M.P. je mogao Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE), državnoj tvrtki koja otkupljuje energiju iz obnovljivih izvora, prodavati struju po cijeni višoj od redovne te na subvencioniranoj cijeni električne energije ostvarivati astronomsku zaradu. U aferi se spominje i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. On je u srpnju 2017. potpisao rješenje kojim je omogućio projekt VE Krš-Pađene, iako je bila zatražena nova procjena njenog utjecaja na okoliš. U međuvremenu, Europska komisija pokrenula je postupak protiv Hrvatske zbog procjena utjecaja na okoliš kod gradnje vjetroelektrana koji bi mogao rezultirati i tužbom te visokom novčanom kaznom.

SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin smatra kako u čitavoj priči postoji odgovornost ministra Ćorića, ali i premijera Andreja Plenkovića. Smatra kako ovo postaje “jedna od najvećih korupcijskih hobotnica”.

MINISTAR ĆORIĆ OBJASNIO RAZLOGE PONIŠTENJA ODLUKE IZ 2017.: ‘Bilo je to nakon konzultacija s DORH-om’

Premijer mora znati za projekt od milijardu kuna

Ćorić pak kaže da “premijer ne mora znati sve što se potpisuje”.

“Ne mogu vjerovati da bi premijer dopustio da se tako velik projekt događa bez njegovog “inputa”. To mi, naprosto, nije životno uvjerljivo. Naravno da ministri ne daju sve dokumente na uvid premijeru, ali nisu svi dokumenti isti. Zna se što ide pred premijera, a što ne. A ako imaš projekt težak milijardu kuna, to ide barem na obavijest premijeru. Isto tako, premijera se treba obavijestiti i kad Europska komisija službeno objavi da je utvrdila povredu prava EU. Pogotovo u trenutku kad predsjedavaš tom istom unijom i kada je u svibnju to jedina točka po kojoj se pokreće postupak protiv Hrvatske“, kazao nam je Grbin.

Povrh svega, u istrazi se spominje i ime Tene Mišetić, zamjenice predstojnika Ureda premijera i jedne od najbližih mu suradnica pa je utoliko veća sumnja da premijer o ovome slučaju nije znao ništa. Naime, Josipa Rimac je navodno tražila izmjenu točke dnevnog reda vezane za spornu vjetroelektranu, a oko svega bi u svojstvu svjedoka mogla biti ispitana i Mišetić.

ĆORIĆ JE OSOBNO DEBLOKIRAO PROJEKT NA KOJEM SU PLJAČKALI RIMAC I HDZ-OVCI: Sada ne želi otkriti je li došlo do jednog sumnjivog sastanka

‘Ako se provodilo pravo EU, otkud onda šteta?’

Grbin kaže da ga “živo boli briga” koliko je ova afera neugodna po HDZ, ali ga itekako brine što je loša po Hrvatsku. “Kad mi (SDP) dođemo na vlast, rukama i nogama se borimo protiv korupcije, napravimo određene pomake i to se odrazi na rejting Hrvatske na doing business ljestvicama i na ljestvicama stupnja korupcije. A onda dođu oni i naprave ovakvu svinjariju”, kaže Grbin.

Zbog takvih situacija, dodaje, Hrvatska na ljestvicama konkurentnosti pada sve niže i dolaze nam jedino investitori koji bi stvari “lomili preko koljena”. U ovom konkretnom slučaju, kaže, Hrvatskoj nad glavom visi i tužba Europske komisije.

“Pravo EU nadređeno je nacionalnom pravu države-članice. Ako pravo EU propisuje određeni stupanj zaštite okoliša, onda se to mora provoditi. Pa ako si provodio to pravo, kako onda, u kojem svemiru, možeš biti odgovoran za štetu? Ako si postupao u skladu s pravnim sustavom Hrvatske i EU, otkud onda protupravnost? Ako si propisao uvjete zaštite okoliša sukladno zakonima, kako onda Hrvatskoj može prijetiti šteta”, ironično se zapitao Grbin.

Naime, Ćorić tvrdi kako je deblokirao ovaj projekt jer bi u suprotnom Hrvatskoj prijetile tužbe investitora veliki novčani gubitci. No Grbin, inače pravnik, ne slaže se s tim tumačenjem.

PRVI SVJEDOCI U AFERI ‘VJETROELEKTRANE’: Ispitat će ministricu Vučković, državnog tajnika Majdaka i zamjenicu predstojnika Plenkovićeva Ureda

‘Ili je pogodovao ili je nesposoban, trećeg nema’

Pojasnio je i kojim redom idu stvari nakon pokretanja postupak kakav je, zbog spornog projekta kod Knina, pokrenula Europska komisija.

“Najprije se od države-članice zatraži u pravnom postupku da se kroz godinu, dvije proba dogovoriti i povući sporna odluka. Ako ona to neće, tada ide tužba sudu. Sud u pravilu rijetko kada odbija zahtjeve Eurpske komisije, jer se ni ova sama ne upušta u spor tek tako. Nakon što sud presudi, država-članica dobiješ rok za usklađivanje, a ako se ne uskladi, onda ide naknada štete koja se obračunava dvostruko. Prvo, ide kazna koja se određuje u fiksnom iznosu, a istodobno se određuje i penal za razdoblje proteklo od trenutka kada je donijeta odluka do trenutka usklađivanja. Hrvatska bi u ovom slučaju mogla platiti kaznu koja se, u najboljem slučaju, mjeri u milijunima, a puno realnije, u desecima milijuna eura”, upozorava Grbin.

“Ne mogu procijeniti je li to što je on napravio bilo pogodovanje ili neznanje”, kaže Grbin o eventualnoj odgovornosti ministra Ćorića.

“Ili je pogodovao ili je nesposoban, trećega nema. Ako se pogledaju svi transkripti koji su izašli van, njih je baš bilo briga što ćemo mi struju plaćati višestruko skuplje. To je potpuno zanemarivanje javnog interesa. I još riskiramo da dobijemo kaznu od Europske unije”, zaključuje.

ĆORIĆ JE OSOBNO DEBLOKIRAO PROJEKT NA KOJEM SU PLJAČKALI RIMAC I HDZ-OVCI: Sada ne želi otkriti je li došlo do jednog sumnjivog sastanka