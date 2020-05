MINISTAR HORVAT O PREDSJEDNIKU: ‘Zoran Milanović se stavio u funkciju predizborne kampanje, to se vidi po retorici koja se čuje’

Kazao je kako je koronavirus savladan zahvaljujući djelovanju Stožera i njegovoj suradnji s Vladom

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u N1 Studiju uživo je govorio o očekivanjima koje HDZ ima od predstojećih parlamentarnih izbora, ali i o odnosu koji HDZ-ova vlada ima s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

“Postoje određene nesuglasice na razini Vlada – Pantovčak, koliko je vidljivo. Zoran Milanović se stavio u funkciju predizborne kampanje i to se vidi po retorici koja se čuje – on više brani poziciju SDP-a nego Davor Bernardić. Bernardić je zdrušno hvalo Vladu i njene poteze, a meni je to više zbunjijiće i zabrinjavajuće – zašto jedan vodeći čovjek oporbe ima toliko hvalospjeva za Vladu?”, upitao je Darko Horvat.

Kazao je kako je koronavirus savladan zahvaljujući djelovanju Stožera i njegovoj suradnji s Vladom.

“Da smo bili otvoreniji poput Španjolske, Italije ili Švedske, posljedice po stanovništvo i gospodarstvo bile bi veće”, kazao je Horvat.

Očekuju financijsku kapsulu

Kada je u pitanju neradna nedjelja, rekao je kako su u Vladi 30.03. rekli da će odluke vezane za situaciju s koronavirusom koje predloži Stožer poštivati.

Kazao je kako se paket reformi sukcesivno provodi u zadnje tri godine, te da u segmentu definiranja višegodišnjeg financijskog okvira očekuju i drugu financijsku kapsulu.

“U četiri godine Hrvatska će iz Unije dobiti deset milijardi eura, a za povlačenje se planira period krajem ove godine, ili početkom iduće”, rekao je Horvat uz nadu u gospodarski rast.