MINISTAR HORVAT OSTAJE U IZOLACIJI IAKO JE NEGATIVAN NA KORONU: ‘Od kuće ću pratiti cijelu današnju raspravu u Saboru’

Darko Horvat negativan je na koronavirus: ‘Moja je želja bila odmah se vratiti na posao, no uputa je epidemiologa da ipak ostanem u samoizolaciji još do petka’

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darko Horvat, objavio je na Facebooku da je negativan na koronavirus. Međutim, i dalje ostaje u izolaciji do petka. Zbog toga danas neće biti u Hrvatskom saboru, nego će od kuće pratiti izvanrednu sjednicu koja je sazvana kako bi se što prije donijelo Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

“Nakon ponovljenog testiranja na COVID-19, rezultat je na sreću i dalje negativan. Moja je želja bila odmah se vratiti na posao, no uputa je epidemiologa da ipak ostanem u samoizolaciji još do petka, kad će proći puna dva tjedna od zadnjeg bliskog kontakta. To znači da me danas nažalost neće biti u Hrvatski sabor na predstavljanju konačnog prijedloga Zakona o obnovi, u koji smo od prvog čitanja ugradili neke dobre i kvalitetne prijedloge koji su se pojavili od strane struke i saborskih zastupnika.

Naravno, od kuće ću pratiti cijelu današnju raspravu, za koju se nadam da će biti konstruktivna. Pomno ću slušati i sve amandmane koji će biti predloženi, a neke od njih sigurno ćemo još dodatno razmotriti. Vjerujem kako će Zakon, uz moguće prihvaćanje pojedinih amandmana i neke dodatne intervencije, u Saboru biti izglasan do kraja idućeg tjedna uz što širi konsenzus”, objavio je Horvat na Facebooku.

ZAKON O OBNOVI ZAGREBA JE NA STOLU: Horvat otkrio kada će biti u redovnoj proceduri na sjednici Vlade

MINISTAR POZIVA ZAGREPČANE DA SAMI KRENU S OBNOVOM: ‘Trošak ćemo im priznavati naknadno, nakon kontrole’