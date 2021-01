MINISTAR HORVAT O RUŠENJU OBJEKATA: ‘Ako ne postoji suglasnost vlasnika, građevinska inspekcija donosit će odluku o uklanjanju’

Ministar Darko Horvat govorio je o uvjetima rušenja objekata za koje je njihovo uklanjanje nužno te rekao da je cilj zadržati štih grada kakav je bio, ako bude moguće

Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji je govorio o rušenju objekata za koje je rušenje nužno te rekao da kreću u ustrojavanje dislociranog ureda ministarstva, prenosi N1.

“Koristit ćemo prostore sa središnjim uredom za stambeno zbrinjavanje, a doći će i kolege iz stambene inspekcije. Na jednom prostoru koncentrirat ćemo sve koji imaju bilo kakvu nadležnost u području uklanjanja, obnove i gradnje novih objekata”, rekao je Horvat.

Nadalje je Horvat spomenuo da Građevinski inspektorat pod okvirnim ugovorom ima četiri izvođača koji mogu smjesta pristupiti uklanjanju objekata koji su prijetnja ljudskom zdravlju ili životu. “Taj ćemo sporazum iskoristiti kako bi što prije uveli te četiri firme u uklanjanje zgrada. Idemo i u novi natječaj, te unatoč brzini moramo poštivati i zakonodavni okvir, pa ćemo uz ovaj imati i novi ugovor”, rekao je za N1.

‘Niti jednu odluku kao političar neću donijeti sam’

Pojasnio je i razne uvjete po kojima zgrade dobivaju crvene oznake. “Oni kojima je uništena statika, koje se ne mogu obnavljati, one će uz crvenu markicu dobiti i prioritet za rušenje. One s crvenom koje su prijetnja rušenju drugih zgrada ili drugih elemenata, kada to uklonimo, one će postati žute pa će ih se obnavljati, ili zelene pa se neće morati obnavljati”, pojasnio je.

Ministar je dodao kako su prije nekoliko dana počeli prikupljati suglasnosti vlasnika objekata koji se moraju ukloniti zbog narušene statike. “Odluku će donositi temeljem zakona o Civilnoj zaštiti, definirat će se prioriteti. Ako nema suglasnosti vlasnika, prijedlog izmjena i dopuna zakonodavnog okvira kaže da će, ako ne postoji suglasnost vlasnika, građevinska inspekcija donositi odluku”.

Naglasio je da niti jednu odluku kao političar neće donijeti sam. “Imamo sastanak Fakulteta i Komora, gdje će nam se predstavljati rješenja za obnovu na Banovini. Doći će Građevinski, Arhitektonski fakultet i RGN, jer nam se na nekim području javljaju geološki efekti koji još nisu istraženi, a struka smatra da se na njima ne treba graditi, pa će se sugerirati da se dislocira.

Mi smo u zakonu definirali da sve što ima povijesnu ili kulturnu vrijednost, Ministarstvo kulture će osmišljati obnovu, do stava konzervatora koji će predložiti kako krenuti u obnovu. Centri Petrinje, Gline i Kostajnice će biti temelj posebne analize. Cilj je da se zadrži štih grada kakav je bio, ako bude moguće”, zaključio je ministar.

