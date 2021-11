Damir Vanđelić, čelni čovjek Fonda za obnovu nakon potresa podnio je ostavku na mjesto ravnatelja Fonda. Danas je na konferenciji za medije pojasnio razloge svoje ostavke i kazao da odlazi da "je njegov posao ustroja Fonda završen" te da je takav dogovor bio od samoga početka.

Dan ranije podnio je ostavku ministru graditeljstva i prostornog uređenja Darku Horvatu. Vanđelić će napustiti funkciju ravnatelja krajem prosinca. Također, o potencijalnog nasljedniku nije htio previše govoriti te je tek rekao da smatra da unutar Fonda ima dovoljno kvalitetnih kadrova koji će ga moći zamijeniti. Kazao je i da će novom ravnatelju pomoći, bez naknade, dok se ne uhoda na tom mjestu.

Zaključio je i da je Fond godinu dana od osnivanja "u potpunosti transparentna, antikoruptivna i efikasna agencija".

Premijer Andrej Plenković kazao je da je Vanđelićevu ostavku primio na znanje. ''Pitajte njega je li normalno da odlazi u ovom trenutku", kratko je poručio.

Horvat: 'Predložio sam mu da odradi puni 12. mjesec'

Horvat je, komentirajući ostavku Vanđelića, kazao da je Vanđelić naglasio u zahtjevu za ostavkom da njegov zadnji radni dan bude 17. prosinca. "Treba naglasiti da je on izabran na javnom natječaju", rekao je Horvat.

"Iznio je razloge za svoj odlazak, kako u kratkom razgovoru sa mnom jučer, tako i danas na konferenciji za medije", nastavio je. "Predložio sam mu da odradi puni 12. mjesec, da raskid ugovora napravimo s 31.12, da mi da priliku da odaberemo zamjenu ravnatelja, ako bude adekvatnih kvalitetnih kandidata", rekao je Horvat.

"On odlazi temeljem svoga zahtjeva. Nisam imao namjeru i nemam želju ga nagovarati da ostane. Budući ravnatelj mora imati ipak malo više žara u tom poslu. Imati isključivo namjeru voditi Fond. Čime se kolega Vanđelić želi baviti to prepuštam samo njemu", rekao je.

'Tek sada dolazi moment pravog posla'

"Tek sada i za Fond i Središnji državni ured, dolazi moment pravog posla. Sve se to mora pretvoriti u konkretne ugovore", naglasio je, dodajući da se u ovom trenutku ne zna tko će zamijeniti Vanđelića jer će se novi ravnatelj Fonda birati na javnom natječaju.

Upitan žali li što ranije nije razriješio Vanđelića, Horvat je kazao da "nema žalbi i nema tenzija". "Njegov status je uvijek bio u njegovim rukama, a jučerašnjim danom to se i obistinilo. Ako ćemo morati birati vršitelja dužnosti na jedno određeno vrijeme, siguran sam da će to biti netko iz sustava. Jučerašnja nenajavljena odluka moram priznati da me malo iznenadila, pa nemam konkretnog čovjeka. Idemo na javni natječaj i ljudi koji će se pojaviti morat će zadovoljiti stroge kriterije", rekao je ministar Horvat.