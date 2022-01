Nakon sastanka predstavnika stranaka vladajuće koalicije u Banskim dvorima, pred novinare su izašli ministar graditeljstva Darko Horvat i šef saborskog Kluba HDZ-a u Branko Bačić. Bačić je kazao kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković koalicijske partnere informirao o aktivnostima obnove nakon potresa te o protuepidemijskim mjerama koje poduzima Stožer civilne zaštite.

''Predsjednik Vlade nas je izvjestio o paketu mjera kojima bi se ublažio najavljeni udar i podizanje cijene energenata. Tu je bilo riječi i o popisu stanovništva i mjerama koje se sada poduzimaju. Vladajuća većina je zadovoljna izvješćem koje je predsjednik Vlade. Cilj i jedan od prioriteta je kako i na koji način ubrzati sanaciju prostora koji je zahvaćen potresom u Zagrebu, na Banovini i u Krapinsko-zagorskoj županiji”, rekao je Bačić.

'Opozicija neće imati dovoljno ruku'

Na novinarska pitanja o obnovi stana Plenkovićevog predstojnika kabineta Zvonimira Frke Petešića, odgovarao je ministar Horvat.

“Nikakve ekspresne obnove bilo nije, dogodila se ekspresna samoobnova. Sustanari su donijeli odluke, država je dala suglasnost”, rekao je Horvat.

Dodao je kako će opoziciji biti teško skupiti dovoljan broj ruku za njegov opoziv. Kazao je i da obnova “iz dana u dan ide”.

Govoreći o novcu za obnovu iz Fonda solidarnosti EU koji bi Hrvatska morala vratiti Horvat je kazao je da rokovi nisu sveto pismo.

“Oznojili smo se da bismo taj novac priskrbili Hrvatskoj i nećemo dopustiti da se i jedan euro vrati u Bruxelles”, rekao je Horvat.

'Puno je pokušaja destabilizacije institucija'

Bačić je govorio o aferi HNB kazavši kako postoje određeni podaci koji predstavljaju službenu tajnu i da se mora znati način na koji se do njih došlo.

“Jako puno je u zadnje vrijeme pokušaja destabilizacije pojedinih institucija, to je više nego jasno. Svi koji u tome sudjeluju, a za to nemaju previše argumenata se mogu u tome pronaći. Posljednji pokušaj stvaranje afere oko toga je jedan od tih dokaza. Uvijek se stvori neko ozračje u kojem je već određena krivica aktera, a da se nije dočekao jedan epilog u smislu razjašnjavanja o čemu se tu radi. Radi se često o podmetanjima. Toga smo svjesni i vi ja”, rekao je Bačić dodavši da se on ne upušta u ta istraživanja, ali da to primjećuje te da ne mora dodatno istraživati odakle to kreće.