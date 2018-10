MINISTAR HORVAT NA SASTANKU O ULJANIKU: ‘Novca za plaće za rujan nemamo, a učinit ćemo sve da do stečaja ne dođe’

Na pitanje je li Uljanik pred stečajem, ministar gospodarstva Darko Horvat kazao je da će Vlada učiniti sve što može da do toga ne dođe

Ministar gospodarstva Darko Horvat sastao se danas u brodogradilištu “3. maj” u Rijeci s predsjednikom uprave Uljanika Giannijem Rossandom, primorsko-goranskim županom Zlatkom Komadinom te predstavnicima sva tri sindikata koja djeluju u riječkom brodogradilištu.

Riječ je, naravno, bila o restrukturiranju Uljanika koji grca u problemima.

“Ne bude li održiv, plan restrukturiranja nećemo prihvatiti”

“U ovom trenutku imamo obećanje i ja se nadam da ćemo ga sutra vjerodostojno i ispuniti. Nova inačica programa restrukturiranja usklađena sa svim upitima i nesuglasicama koje smo imali na relaciji izrađivač i Bruxelles, nadam se da smo ih anulirali. Mi ćemo nakon što nam sutra nova inačica dođe na program ministarstva, s kolegama iz Ministarstva financija napraviti kratku analizu te, bude li potrebe, usuglasiti eventualne nedostatke koji će se pojaviti i riješiti to s izrađivačem, upravom i strateškim partnerima. Kada nakon toga donesemo odluku da je program u skladu sa svim uputama Europske komisije, poslat ćemo ga u Bruxelles”, kazao je Horvat, prenosi N1.

Na pitanje znači li to da je Uljanik pred stečajem, Horvat je izbjegao konkretan odgovor.

“Napravit ćemo sve što možemo sa strane Vlade da do stečaja ne dođe. Razgovarao sam s predsjednikom uprave koji nije krizna uprava, hoće li se na predmetnoj skupštini koja je sazvana bilo što po pitanju uprava mijenjati, to ćemo vidjeti. Razgovaram s Rossandom, kao predsjednikom uprave Uljanika i Percanom kao predsjednikom uprave 3. maja. Od prvog dana otkako sam se prihvatio ovoga posla pokušavam u razgovorima s upravama i u Rijeci i u Puli doći do situacije da sami budemo uvjereni u održivost programa restrukturiranja. Ne bude li s aspekta Vlade nama ta održivost jasna, nećemo taj program restrukturiranja prihvatiti”, rekao je Horvat.

“Postoji blaga perspektiva po pitanju plaća, ali…”

Na pitanje je li Danko Končar jedini strateški partner, Horvat je, piše N1, rekao da odgovor mora dati uprava jer “uprava i nadzorni odbor su ti koji su ga odabrali i oni će biti ti koji će ga eventualno mijenjati”.

“Nakon što sutra dobijemo predmetni program restrukturiranja, u njemu se dosta toga govori o 3. maju i prvi put 3. maj sagledavamo da se pojavi kao samostalni gospodarski subjekt i da se samo za njega u nekom trenu pojavi ili kupac ili strateški partner”, rekao je Horvat.

Što se tiče plaća za rujan za radnike Uljanika, ministar Horvat ponovio je da Vlada “nema osiguranu plaću za deveti mjesec”.

“Postoji blaga perspektiva no ona nije jasna, i ja sam vrlo korektno i radnicima i sindikatima tu situaciju iznio”, rekao je Horvat.

Predstavnici radnika rekli su da zasad neće ići na ulice dodavši da “novac u ovom trenutku nije problem” već da samo treba naći model koji će biti najbezbolnije i za Vladu i za radnike.

