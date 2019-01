MINISTAR GOSPODARSTVA OPTIMISTIČAN: ‘Postoje dva ozbiljna partnera zainteresirana za Uljanik grupu’

Do kraja mjeseca, ministar gospodarstva nada se da će se javiti još dva partnera

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat i predsjednik Uprave Uljanika d.d. Emil Bulić u petak su izjavili da u ovom trenutku postoje dva ozbiljna zainteresirana partnera za Uljanik grupu koja obavljaju dubinsko snimanje, a Horvat je izrazio nadu da će do 25. siječnja doći do barem još jednog odnosno dva iskaza interesa.

ZDRAVKO MARIĆ: ‘Platili smo 2,5 milijardi kuna jamstva za Uljanik, ali javne financije nisu ugrožene’

Sudbina 3. maja uskoro čeka i Uljanik

Horvat je nakon trosatnog sastanka s Upravom Uljanika d.d. izjavio da je optimističan, iako svjestan činjenice da je danas postavljen predstečajni upravitelj sa zadatkom da u slijedećih 15 dana identificira i sutkinji predstavi pravu sliku stanja u 3. maju, a kako 26. siječnja slična situacija očekuje i brodogradilište Uljanik u Puli.

ULJANIK GRUPA ODLAZI UKRAJINCIMA? ‘Premijer i Novinski imali su konstruktivan razgovor o ulaganjima’

Naime, Trgovački sud u Rijeci u petak je donio rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Brodogradilištem 3. maj, a privremenim stečajnim upraviteljem je imenovan Zdravko Čupković. Riječko brodogradilište, naime, bilo je 150 dana u neprekinutoj blokadi.

Zainteresirani i Australci

Kako je Horvat rekao, u ovom trenutku postoje dva ozbiljna zainteresirana partnera koji pregledavaju data room i koji se informiraju o statusu i stanju unutar brodogradilišta Uljanik i 3. maj. Riječ je zajedničkim snagama Fincantierija i Div grupe i jednom od naručitelja koji već gradi brodove u Uljaniku, australskoj Scenic grupi.

Horvat je izrazio nadu da će do 25. siječnja doći do “barem još jednog odnosno dva iskazana interesa”, odnosno konkretne financijske ponude za strateško partnerstvo unutar Uljanik grupe.

“U ovom trenutku, uz napore Uprave, Ministarstva gospodarstva i svih dionika ovog procesa, pokušavaju se iznaći svi oni potrebni, relevantni momenti unutar kojih bismo spriječili da nam se pojavi stečaja unutar 3. maja. Isto tako i relevantne informacije koje su danas bile na stolu daju nadu i optimizam, te kako će pokušati izbjeći stečaj brodogradilišta Uljanik. Dakle, mi u ovom trenutku, bez obzira na stanje i status samih brodogradilišta, ne želimo niti dionicima, a niti sami sebi, uzeti pravo na nadu da do stečaja neće doći”, rekao je Horvat.

Moraju vratiti brodogradilišta u život

Na novinarsko pitanje je li realno očekivati da dođe na vrijeme novac potreban za privremeno financiranje, dok se ne počne realizirati program restrukturiranja, Horvat je odgovorio da partnerima koji su sada u data roomu obveza od 150 milijuna kuna, koja bi vratila u život i jedno i drugo brodogradilište, nije nepremostiva situacija.

“Hoće li do nje doći ili ne, to ćemo tek vidjeti nakon što prikupe sve relevantne informacije i nakon što iskažu svoj interes kroz jednu ozbiljnu financijsku ponudu”, naglasio je Horvat. Dodao je da eventualni stečajni proces ne znači ujedno i gašenje brodogradilišta.

‘Stečaj ne znači i gašenje’

“Stečaj ne znači i gašenje 3. maja, uključivo i proces koji će u jednom trenutku započeti i u Puli u Uljaniku. Dakle, stečaj nikako ne znači i gašenje brodogradnje. Ali još uvijek ne želim razgovarati o stečaju bez obzira na pokrenute postupke, ja sam još uvijek siguran da interes i za jedno i drugo brodogradilište postoji i to ozbiljan interes. I jedan i drugi partner koji su sada u data roomu i dva partnera za koje očekujem da do 18. uđu u data room, u mogućnosti su premostiti ovaj predstečajni pritisak koji kroz obveze 3. maja iznosi negdje oko 150 milijuna kuna”, kaže Horvat.

Upitan postoji li mogućnost izdvajanja 3. maja iz Uljanik grupe, Horvat je kazao da u ovom trenutku i od jednog i od drugog partnera iskaz interesa postoji za Uljanik grupu. Očekuje još i potencijalne partnere iz Ukrajine, koji su u korespondenciji s Ministarstvom iskazali interes za ulazak i u brodogradilište 3. maj i u brodogradilište Uljanik.

Nada se i Kinezima

Isto tako, naveo je, očekuje iskaz interesa od strane kineskih partnera. “Dakle koliko god je 18. (siječnja) blizu, toliko je i daleko. Imajmo još malo optimizma i strpljenja i siguran sam da će se dogoditi dvije konkretne ponude dogoditi između 18. i 25-og”, izjavio je ministar.

Na upit je li australski investitor zainteresiran kao potencijalni strateški partner ili samo provjerava može li graditi brodove, Horvat je kazao da bi se partnerstvo moglo dogoditi ulaskom u vlasničku strukturu te najavio da će predstavnici Scenica u srijedu doći u Hrvatsku.

Također, odgovarajući na upit, rekao je da ako Div i Fincantieri zajednički nastupaju, pa je siguran da imaju financijsku sposobnost kao strateški partner.

A što ako ne bude ponuda?

Na novinarski upit ima li plan u slučaju da ne bude niti jedne ponude za strateško partnerstvo, Horvat je rekao da ako ne bude onda “perspektiva i jedne i druge brodogradnje ovisi samo i isključivo o brodogradilištima samim”.

Predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić nakon sastanka s ministrom Horvatom kazao je kako se intenzivno pregovara s potencijalnim strateškim partnerima.

“U proteklih nekoliko tjedana posvetili smo se vrlo intenzivno razgovorima s potencijalnim strateškim partnerima, otvorili smo data room, dvoje ozbiljno zainteresiranih ponuđača pristupili su data roomu i svakodnevno se vrše intenzivne aktivnosti u cilju što bržeg donošenja zaključaka s nekim obvezujućim ponudama, koje očekujemo do 25. siječnja”, rekao je Bulić nakon sastanka.

‘Što efikasnije prebroditi do programa restrukturiranja’

Kako navodi, istovremeno se intenzivno pregovara i s brodovlasnicima s ciljem nastavka pregovaranja brodova i što bržeg pokretanja nastavka njihove gradnje. Dodaje da se radi i s postojećim internim resursima u cilju da se s ljudima, koji trebaju početi s radom u ponedjeljak, krene što intenzivnije u povećanje stupnja dovršenosti brodova kako bi “što efikasnije prebrodili do programa restrukturiranja”.

Na pitanje na koji način namjerava izbjeći stečajni postupak i u brodogradilištu Uljaniku, odnosno koja su mu sredstva na raspolaganju, Bulić je rekao da su obaveze ogromne, a rokovi za data room kratki, kao i za podnošenje ponude i da to vrlo jasno komunicira svim partnerima.

‘Očekujemo reakciju u kratkom roku’

“Upravo zato što su naši zaposlenici i vjerovnici financijski iscrpljeni, očekujemo u kratkom roku reakciju i potencijalnih strateških partnera i partnera u restrukturiranju, a očekujemo da to bude država, da zajedničkim snagama pristupimo privremenom financiranju do usvajanja samog programa. Samim okončanjem postupka, očekujemo obvezujuću ponudu i partnerstvo u izradi programa restrukturiranja i onda da se dočeka sama primjena programa, što je realno očekivati ne kraće od dva do tri mjeseca od današnjeg datuma. U međuvremenu, dogovaramo i nalazimo način za privremeno financiranje. To je ključ svega, dakle privremeno financiranje do ulaska u program”, rekao je Bulić.

‘Želimo iskoristiti svaki dan’

Bulić je rekao da su kontaktirali još nekoliko potencijalnih strateških partnera, no nemaju još potvrdu njihova dolaska. Na pitanje misli li da imaju dovoljno vremena Bulić je odgovorio “jako malo, ali radimo sve da iskoristimo svaki dan”.

Upitan misli li da je ovo obećanje dovoljno da im se ne rasipa radna snaga u oba brodogradilišta, Bulić je rekao kako je to ključno pitanje. Dodao je kako ostaje na njima da izvuku nekih mjesec dana do neke izvjesnosti. “Ovo je u biti razdoblje neizvjesnosti, budućnost može biti i lijepa i manje lijepa, a nakon 25. siječnja će biti puno jasnija pozicija”, ocijenio je.