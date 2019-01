MINISTAR GOSPODARSTVA DARKO HORVAT POTVRDIO: Tri broda za norveške naručitelje neće se graditi

Potvrđeno je da se najvjerojatnije otkazuje gradnja tri nova broda za norveške naručitelje, a za četvrti se pokušava naći način dovršetka gradnje

Tri broda od ukupno četiri za čiju je isporuku norveški naručitelj raskinuo ugovor Uljaniku bit će najvjerojatnije otkazana, dok se za jedan traži modalitet dovršetka gradnje kako bi ipak bio isporučen, rekao je danas ministar gospodarstva Darko Horvat.

“Tijekom današnjeg dana imao sam priliku razgovarati s norveškim naručiteljima brodova, koji ovoga trenutka imaju četiri broda u narudžbi. Tri broda najvjerojatnije će biti otkazana, ali (to su) tri broda koja prema planu restrukturiranja i jesu predviđena za kancelaciju”, rekao je ministar gostujući u Dnevniku NoveTV.

“Za jedan od brodova, koji je u ovome trenutku u visokoj fazi završenosti, negdje na razini 70 posto, zajedničkim snagama pronaći ćemo modalitet da ga dovršimo i isporučimo norveškom naručitelju”, dodao je.

Ne očekuje se nikakva konačna odluka o sudbini Uljanika

Na novinarsko pitanje hoće li vlada u četvrtak donijeti konačnu odluku o sudbini Uljanika, ministar je kazao kako ne očekuje nikakvu konačnu odluku, već to da će vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem hrvatsku javnost i sve zainteresirane strane upoznati s konkretnim stanjem hrvatske brodogradnje, a posebno sa stanjem u brodogradilištima 3. maj i Uljanik.

Konačna odluka moći će se donijeti kada se napravi konačna analiza, i kada dobijemo sve relevantne podatke, koji u ovom trenutku nisu konzistentni, jer iz različitih izvora stižu različite brojke, napomenuo je nadalje Horvat.

Izjavio je kako je siguran da će se pronaći model po kojemu bi se radnicima mogle plaće isplatiti do 15. u mjesecu, kao što se inače isplaćuju: “Radimo na tome da plaća krene sutra, a da li će do kraja zaključavanja platnog prometa ona biti isplaćena gotovo svim radnicima, to ćemo vidjeti. Ja priželjkujem takav scenarij; ne bude li nekakvih problema, to će se i dogoditi”.

Država nema mehanizme za sankcioniranje uprave Uljanika

Na pitanje kako će se i hoće li se sankcionirati odgovornost uprave za stanje u brodogradnji, rekao je kako o tome odlučuju vlasnici a ne država, koja zasad nema mehanizam za to i ne može samoinicijativno donositi nikakve odluke.

To bi se, međutim, moglo promijeniti, napomenuo je, jer predviđeni model restrukturiranja unosi u model doprinos države, te ukoliko se vlada odluči na takvu participaciju, sukladno omjeru participacije uzet će i svoja mjesta u nadzornom odboru, odnosno, upravi.

Govoreći o tome je li Danko Končar i dalje partner na kojega se računa, ministar Horvat istaknuo je kako je Končara za strateškoga partnera između tri ponuditelja odabrala uprava, i to na temelju odluke Nadzornog odbora i raspisanog javnog poziva, a o tome što će dalje biti moći će se govoriti “tek kad se ustanovi točno stanje u platnom prometu unutar Uljanik grupe i Uljanik grupe prema njezinim partnerima”.

Zasad nema nikakve informacije o istragama koje u Uljaniku provodi DORH, rekao je nadalje ministar, koji očekuje da će na vrijeme dobiti relevantne informacije.

Ne slaže se s metodologijom Ivana Penave, ali podržava njegovu inicijativu za prosvjed protiv hrvatskih institucija

Upitan da komentira stanje u HDZ-u te da li smatra udarom na vladu i premijera potez vukovarskog gradonačelnika, HDZ-ovca Ivana Penave, koji je pozvao na prosvjed protiv “sramotne šutnje institucija hrvatskog društva” prema zločinima počinjenim u i oko Vukovara, Horvat je kazao kako to što kolega Penava radi, sa željom da se ubrzaju neki procesi, pozdravlja, “ali ne pozdravljam metodologiju”.